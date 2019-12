Miles de ‘independientes’ no podrán votar en las primarias del Partido Demócrata

Para poder votar en marzo del 2020, la fecha para cambiarse de registro del Sin Partido Preferente al Partido Demócrata se vence este 20 de diciembre; para el Partido Republicano se vence el 17 de febrero

En las elecciones primarias del Partido Demócrata del 2016, cuando el momento de votar llegó a California, Jorge, un joven de 29 años y residente de South Gate, estaba decidido por votar por Bernie Sanders; desafortunadamente por no asegurarse de la afiliación a su partido, el joven no pudo apoyar a su candidato.

El problema fue que siempre ha estado registrado como Sin Partido Preferente (NPP, por sus siglas en inglés) o independiente, y en las primarias de cada partido, las reglas piden que los votantes estén registrados con el partido en el que desean votar.

Lo que no sabía el inmigrante latino es que los votantes registrados Sin Partido Preferente que no se registraron por un partido -demócrata o republicano- pueden votar el día de las elecciones de marzo con la opción Cross Over Ballot, pero solo por el candidato del Partido Demócrata ya que el Partido Republicano no lo permite.

Esa información Jorge no la tenía y decidió ya no presentarse a las urnas; al final, su candidato terminó perdiendo las elecciones en California.

Solo si eres Sin Partido Preferente

Si una persona está registrada demócrata o republicana y el día de la elección en marzo quiere cambiar de partido, no podrá hacerlo, solo se puede utilizar el Cross Over Ballot si la persona está registrada Sin Partido Preferente; de esa forma se podrá cambiar a los partidos Americano Independiente, Demócrata o Libertario.

De acuerdo a información del departamento del Registro del Votante del condado de Los Ángeles, en California el 29% de las personas registradas para votar están Sin Partido Preferente.

Esto quiere decir que por lo menos, de los 5.1 millones de californianos registrados para votar en todo el estado, un promedio de 1.5 millones de personas no podrán participar en las elecciones de marzo si es que no cambian su afiliación como demócrata este 20 de diciembre, o como republicano antes del 17 de febrero del 2020.

No obstante, si una persona no está registrada para votar, el último día para hacerlo será el 18 de febrero. Ese mismo día en todos los centros de votación podrán ejercer su voto ya que en esta ocasión por primera vez los californianos tendrán 11 días para votar.

Para cambiar de registro de partido político puede visitar LAVote.net y llenar una nueva solicitud de registro para votar.

Si las personas tienen una pregunta o no pueden cambiarse de afiliación de partido, puede llamar en español al (800) 815-2666 opción 4.