Investigadores recrean vino de Leonardo da Vinci y sólo se venderán 300 botellas

View this post on Instagram

Abbiamo finalmente vendemmiato l’uva della @lavignadileonardo !!! Per estrarre il prezioso succo da questa Malvasia di Candia Aromatica cresciuta nella vigna che un tempo era appartenuta a Leonardo Da Vinci, abbiamo deciso di farlo con gli stessi mezzi che avrebbe usato lui stesso!! Ora il mosto sta fermentando in un’anfora..