Celebran posada navideña con dedicatoria al Censo del 2020

El conteo es más importante que nunca para asegurar recursos y poder político, dicen

Un grupo de inmigrantes tomaron las calles de Los Ángeles para pedir posada, una tradición navideña de México, pero también para atraer la atención hacia el Censo del año 2020 y hablar de la importancia de que todos seamos contados sin importar el estatus migratorio.

“Estamos cumpliendo una tradición muy importante para la comunidad inmigrante y latina”, dijo Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

“Queremos también que al igual que las posadas, el Censo sea una tradición para que cada diez años nos contemos como comunidad”, precisó.

Con el censo, explicó, se pueden tener los recursos financieros para escuelas, clínicas, carreteras. “Son nuestros impuestos y queremos que regresen a nuestras comunidades; y esto se logra a través de contarnos”.

Pero además, Salas indicó que el Censo significa poder político y avanzar en lo que necesitamos. “Queremos asegurar que la gente entienda que esto determina cuántos representantes tenemos en el gobierno, y cada voto es a favor de nuestra comunidad”.

La posada coincidió con el Día Internacional del Inmigrante.

“Sentimos que era importante juntar la recreación de peregrinos migrantes que piden albergue; además, aprovechar esta tradición para recordar lo que necesita la comunidad en este momento, y conectarlo con algo que la gente puede hacer como hacerse contar en el censo”, indicó la activista.

¿Qué decirles a los inmigrantes indocumentados para que no tengan miedo de ser contados?

“Primero que la pregunta de la ciudadanía ya no está en el Censo. Hay que recordarles que existen muchas organizaciones como CHIRLA que les pueden ayudar con sus dudas; y si fuera algo peligroso en lo que no confiáramos, les diríamos que no lo hicieran”, dijo Salas.

En la posada participaron miembros de CHIRLA, la clínica Monseñor Oscar A. Romero, la organización Caridades Católicas, el Fondo de Educación y Liderazgo Salvadoreño Americano (SALEF), la Federación del Trabajo de Los Ángeles y la Coalición Santuario.

En esta adaptada celebración, María y José viajaron de Nazaret a Belén para registrarse para el censo.

Según Lucas, César Augusto ordenó un censo para el mundo romano. Así que José fue del pueblo de Nazaret en Galilea a Belén, el pueblo de David. Él fue ahí a registrar a María, quien juró estar casada con José y esperando un hijo. Cuando estaban ahí, el tiempo para que su bebé naciera llegó y dio a luz a su primer hijo, un hombre. Lo envolvió en telas y colocó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada.

Los peregrinos del Censo llevaron a cabo una peregrinación en la cantaron los tradicionales villancicos y pidieron albergue en los diferentes lugares en los que pararon.

En cada parada, miembros del grupo de jóvenes WiseUp de Chirla y otros voluntarios, tocaron puertas y hablaron con extraños para pedirles que firmaran una tarjeta de compromiso de participación en el Censo 2020.

Madeline Sandoval, una estudiante de la preparatoria Hybrid USC, dijo que participó en la posada, porque sus padres son inmigrantes de El Salvador y México.

“Estadísticamente la gente hispana y los inmigrantes son los que menos llenan el censo por miedo. Quiero salir y decirles que no hay que tenerlo porque ganamos recursos cuando todos somos contados”, aseguró.

La procesión salió del edificio de la Federación del Trabajo y culminó en el centro de la parroquia Concepción en el centro de Los Ángeles, donde los peregrinos fueron bienvenidos con chocolate caliente y pastelillos, música y camaradería.