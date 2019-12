Dos jugadores del América fueron víctimas de secuestro en la Ciudad de México

Los futbolistas no son parte del equipo que jugará la final

Dos jugadores pertenecientes al Club América fueron víctimas de secuestro este fin de semana. Afortunadamente ambos ya se encuentran en sus hogares.

Según informes de Récord, dos futbolistas que no son parte del plantel que disputará la final del futbol mexicano, fueron privados de su libertad la madrugada del sábado pasado al sur de la Ciudad de México. Tras enterarse de la situación, la directiva comenzó con la búsqueda de los jugadores y al no tener éxito, recurrieron a las autoridades capitalinas, quienes iniciaron una movilización para dar con el paradero de los jóvenes.

📹 VIDEO 🚨🚔 Jugadores del América fueron secuestrados al sur de la Ciudad de México, pero gracias a las autoridades ya se encuentran en sus hogareshttps://t.co/K9ecBuNIUo — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 22, 2019

Después de algunas horas se pudo descubrir el paradero de los jugadores, quienes actualmente se encuentran en sus domicilios. Por su parte, la Policía de Investigación del Gobierno de la Ciudad de México se encuentra analizando el caso con el fin de tener más información y así tratar de encontrar a los culpables.

Al ser un tema delicado, no se han dado a conocer los nombres de los jugadores involucrados y no se ha revelado más información con el fin de no entorpecer las investigaciones.