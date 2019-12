Bombazo: Andrés Iniesta podría jugar en Argentina

No iría a Boca Juniors ni River Plate

Con 35 años de edad, pareciera que a Andrés Iniesta le queda mucho futbol por delante, pues su calidad continúa intacta y lo ha demostrado con el Vissel Kobe de la Liga de Japón.

Por tal razón, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, reconoció que a pesar de que no ha existido algún tipo de negociación con el futbolista español, si han tenido algunos acercamientos, pues le encantaría tenerlo en su equipo. “Hay negociaciones abiertas, con algunos hemos tenido algún contacto, con otros no. Lo de Iniesta no es algo sencillo, no es algo que podamos decir que hay una negociación, sí algún tipo de conversación”, dijo Verón para una estación de radio argentina.

🇦🇷 Superliga Argentina 🤔 Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, reconoció en Radio Rivadavia 'algún tipo de conversación' con A. Iniesta para intentar ficharlo. 🗣️ "Lo de Iniesta no es sencillo, no podemos decir que hay una negociación, sí conversación", dijo Verón. pic.twitter.com/R1md2ROJfU — JB Fútbol (@Jbfutboloficial) December 23, 2019

Quien también reconoció que la llegada de Iniesta sería una gran contratación fue Gabriel Milito, técnico de Estudiantes. “Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no”, señaló.

De igual forma, Gastón Fernández le escribió un mensaje a Iniesta en una fotografía que subió en Instagram, pidiéndole que jugara en Argentina, pues no se iba a arrepentir.