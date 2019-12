Estos fueron los peores autos del 2019

Lista de los peores autos en comparación con los demás vehículos de su clasificación

Quizá no son malos, o al menos a la vista no lo parecen, pero según quienes los han adquirido, resultan no ser lo que esperaban en cuanto a comodidad, eficiencia de combustible, seguridad y confiabilidad.

Estos autos puede que hayan sido bastante bien valuados, que contaron con buena publicidad y al final no son los que parecen.

En esta lista encontrarás autos que no fueron lo que se esperaba, desde sub compactos hasta sedanes y algún SUV, y muchos de ellos seguramente aparecen entre los que habías pensado adquirir en próximas fechas, sin embargo, te recomendamos que pongas atención a lo que aquí se refiere.

Aquí la lista de los peores autos en comparación con los demás vehículos de su clasificación.

Auto Grande – Ford Taurus

Auto Sub-compacto – Mitsubishi Mirage

Auto Híbrido / Eléctrico – Smart EQ ForTwo

SUV compacto – Jeep Renegade

Auto Mediano – Acura ILX

SUV Mediano – Dodge Journey

SUV Sub-compacto – Fiat 500X

Camioneta de tamaño completo – Nissan Titan XD

Auto compacto de lujo – Alfa Romeo Giulia

Auto compacto de lujo – Audi A4

***

Te puede interesar.