El famoso que asegura que el Real Madrid lo hace sentir que “tiene el pene pequeño”

Una peculiar manera de referirse a lo que le inspira el club merengue

El cantante Pop británico, Robbie Williams tuvo una peculiar forma de referirse al Real Madrid en su aparición durante el documental sobre Tony Kroos que fue presentado el sábado.

Robbie Williams: "El Real Madrid me hace sentir como si tuviera un pene pequeño" https://t.co/pZ9q5mB25S — MARCA (@marca) December 29, 2019

Williams, autodenominado “loco del fútbol” y fanático del Manchester United también es amigo del alemán que milita en el club merengue:

“Creo que tenemos la mejor Liga del mundo, la Premier. Por eso me molesta mucho una cosa: el Real Madrid ha hecho que me sienta pequeño, me ha sentir como si tuviera un pene pequeño. El fútbol es mi religión y no me gusta que haya dioses más grandes que el mío”