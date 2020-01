Confirmado: Adrián Lastra competirá en ‘Mira Quién Baila All Stars’

Entra y mira la entrevista exclusiva en video

Lo conocimos en Estados Unidos por su adorado personaje de Pedro Infante en la serie española ‘Velvet’. Hoy, Adrián Lastra, quien se supo robar el corazón del mundo entero, nos confirma, en exclusiva, que formará parte de la nueva temporada de ‘Mira Quién Baila All Stars’.

Él junto a Fanny Lu, Adriel Favela, El Bebeto, Brea Frank, Kiara Liz y Kimberly Dos Ramos y la también hoy confirmada Sofía Castro, entregará lo mejor de sí en la pista de ‘Mira Quién Baila’.

“Estoy muy feliz, tener la oportunidad de hacer un programa en un país que no es el tuyo”, nos comienza contando Adrián en el medio de la grabación de la promoción.

Hace más de un año lo entrevistamos, Lastra se encontraba experimentando, así como lo hizo también su colega y amigo Miguel Ángel Silvestre, cómo era esto de Estados Unidos, y específicamente de Hollywood, por lo que se instaló en Los Angeles durante cuatro meses.

Con una nueva película en su resumé ‘En Brazos de Un Asesino’, nos dice que la suerte lo acompañó para que esto sucediera, algo que asegura que su madre siempre le repite, porque el actor español tiene una visión muy clara de Hollywood:

“Si Hollywood no te llama no vayas, porque como vayas con la mochila cargando de sueños, vas a perder un sueño en cada esquina porque es la realidad, es un lugar en donde cada esquina tiene esperanzas, todo el mundo se dedica a eso”.

Y parte de este aprendizaje, ahora que vivirá esta nueva experiencia es saber cómo y con quién hacerle a la aventura:

“Lo más importante de este oficio es rodearte de gente que sepa y que te quiera apoyar de verdad… Me he encontrado con gente aquí que tienen corazón, que son pasionales… He aprendido a saber a qué puertas llamar, el no ir como un loco”.

Pero cambiar de país, e ir a uno donde solo lo han conocido por un personaje, sabe que es todo un desafío que lejos de preocuparlo lo apasiona, pues asegura que en su vida siempre ha sabido ser una esponja para absorber y aprender de todo.

“A mí me parece aprendizaje, porque te vas de tu lugar diciendo que sabes mucho, estás en una liga que puede ser A, B, pero luego te vas y eres un número más… En tu país también eres un número más pero eres el 4, 5, 6, pero aquí vienes y eres el 104 y ahí es donde tienes que aprender, aprender como se hace una entrevista, promoción, cómo se filma, cómo se hacen los casting… A mí me fascina analizar cómo se mueve todo”.

En este nuevo desafío, el de bailar, para muchos Lastra viene con ventaja pues desde hace años se dedica a bailar y hacer exitosas comedias musicales en España. Sin embargo, aunque confiesa que lo del baile sí se le da bien, hay muchos estilos que nunca ha probado.

“Yo empecé hace 17 años cuando tomé mi primera clase, cuando era baile de salón, salsa, bachata, tango… Pero todo lo que se de baile es aprendiendo coreografías para teatro, me formé en New York, en España… Tengo habilidad y se me da bien bailar, ahora hay estilo de bailes que se hace aquí que yo no he hecho nunca de nunca, como baile moderno, o el ballroom no se eso, ni siquiera el paso”, confiesa.

‘Mira Quién Baila All Stars’ comienza el próximo domingo 12 de enero a als 8/7 PM Centro por Univision, conducido por Jorge Poza y Chiquinquirá Delgado, con Dayanara Torres, Casper Smart y Bianca Marroquí como jueces; Toni Costa de asesor de los concursantes y Amara La Negra de reportera de backstage.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA CON ADRIÁN LASTRA EN VIDEO:

