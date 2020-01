El regreso de Zlatan a Milán: “Estoy ansioso por hacer que San Siro salte otra vez

El sueco está feliz y dio sus primeras declaraciones como jugador rossoneri

El sueco Zlatan Ibrahimovic está listo para regresar a l acción en la Serie A italiana y como es costumbre sus declaraciones le dan la vuelta al mundo apenas salen de su boca.

#ElVBARCaracol ⚽🔴⚫¡Oficial! El número que vestirá Zlatan Ibrahimovic🇸🇪 en su nueva estapa como jugador del AC Milán 📽️@acmilan ⬇️⬇️⬇️

pic.twitter.com/v0FTEQVogN — El VBAR (@VBarCaracol) January 2, 2020

El delantero llegó en la mañana de este jueves a Milán y desató la locura entre los seguidores del equipo; aterrizó en un avión privado y fue recibido por los dirigentes del club.

LO QUE GENERA ZLATAN EN LOS HINCHAS🔴⚫️ Zlatan Ibrahimovic llegaba a Milán para ser las pruebas medicas y asi era recibido por los hinchas rossoneros Al llegar dejo este mensaje: 🗨️ "Te espero en San Siro porque vamos hacerlo vibrar como antes"😍 pic.twitter.com/jxNYd82S4c — PLANETA MILAN🌎🔴⚫ (@PlanetaMilan) January 2, 2020

Ahí mismo, Zlatan dio sus primeras declaraciones como jugador del cuadro rossoneri:

“Recuerdo cuando llegué aquí hace años. He vuelto y estoy feliz. Siempre he dicho que ésta es mi casa y finalmente he vuelto. He pasado por varios equipos, pero finalmente estoy aquí y eso es lo importante. Estoy ansioso por estar en San Siro, ver a los aficionados y hacer que el estadio salte otra vez“.