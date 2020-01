¿Hablas español? | 14 palabras y expresiones del español que se usan en el inglés de Estados Unidos

¿Sabes qué palabras en español usan los hablantes del inglés estadounidense? Acá hicimos una breve lista. Alguna puede que te sorprenda

Los idiomas pueden llegar a ser muy generosos. Suelen prestarse palabras unos a otros.

Por ejemplo, en español usamos muchas palabras en inglés como email, link, ok, bye…

También las transformamos y jugamos “fútbol”, comemos “hamburguesas” y hasta “googleamos”.

¿Pero qué pasa al revés? ¿Qué palabras o expresiones en español usan los hablantes del inglés en Estados Unidos?

Y no nos referimos solo al “por favor”, “de nada”, “gracias” y “adiós”.

Getty Images “Por favor”, “de nada”, “gracias” y “adiós” son las más conocidas.

Hablamos de palabras que se colaron en el inglés de Estados Unidos gracias a que 41 millones de personas hablan español en el país-según las estimaciones de 2017 del censo- y al enorme impacto de la cultura latina en ese país.

Además que, ya que no existe un equivalente a la Real Academia Española para el idioma inglés, el diccionario Merriam-Webster las recoge por su uso,

Aquí te dejamos una breve lista de las palabras y expresiones en español que se usan en el inglés de Estados Unidos.

Alguna puede que te sorprenda…

1. Fiesta

Getty Images ¿Alguien dijo fiesta?

En Estados Unidos no solo se habla de party (fiesta en inglés) sino también de fiesta.

Según el diccionario Merriam-Webster, fiesta en inglés es sinónimo de festival y es un momento de celebración que marca una ocasión especial.

Y para poner un ejemplo, el diario San Diego Union Tribune, de esa ciudad californiana, publicó un artículo el pasado octubre sobre el festival internacional de globos aerostáticos en Alburquerque, en Nuevo México.

“The annual balloon fiesta draws pilots from around the world and from more than 40 U.S. states”. (La fiesta anual de globos atrae a pilotos de todo el mundo y de más de 40 estados de EE.UU.)

2. Siesta

Getty Images ¿Sabías que en Florida, Estados Unidos hay un cayo que se llama Siesta Key”?

Pese a que el inglés cuenta con la palabra nap para referirse a la siesta, este vocablo también se utiliza para hablar del descanso en Estados Unidos, según lo define el diccionario Merriam-Webster.

Un artículo del diario Boston Globe del pasado noviembre da cuenta de ello.

“Some companies promote siestas and have installed sleep pods — with special beds, music, lights, and vibrations designed to induce sleep”. (Algunas compañías promueven siestas y han instalado cápsulas para dormir, con camas especiales, música, luces y vibraciones diseñadas para inducir el sueño).

3. Barrio

La palabra barrio es otro ejemplo de que el idioma español tiene una marcada influencia en el inglés que se habla en Estados Unidos.

Angélica Casas. Washington Heights es uno de esos “barrios” latinos de Estados Unidos.

El diccionario Merriam-Webster no solo define barrio como “un distrito de una ciudad o pueblo en un país de habla hispana” sino que también especifica que es una jurisdicción “de habla hispana en una ciudad o pueblo de EE.UU., especialmente en el suroeste” del país.

Y un ejemplo de cómo se usa barrio en el inglés de Estados Unidos aparece en el siguiente fragmento del artículo de la publicación estadounidense Longreads del pasado noviembre.

“The Catholic Church up the road gave Christmas gifts to the children in the barrio. They were donated by charities from overseas, but by the time the load reached the barrio, the rich had taken their pick from the lot”.(La Iglesia Católica -ubicada- al final de la calle. dio regalos de Navidad a los niños en el barrio. Fueron donados por organizaciones benéficas del extranjero, pero cuando la carga llegó al barrio, los ricos ya habían elegido lo mejor).

4. Patio

Getty Images “Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio”, escribió el autor argentino Julio Cortázar.

Porque si hay barrio, seguro debe haber también un patio en alguna casa.

Para el diccionario Merriam-Webster, patio es lo mismo que courtyard, que es la traducción en inglés.

Y ambas palabras se usan indistintamente en el país norteamericano.

Así se puede apreciar en este artículo del diario estadounidense Washington Post de diciembre de este año sobre Valerie Plame, la espía estadounidense más famosa.

“On the patio at Harry’s, Plame was hard to miss with her blond hair, blue jeans and a pristine white short-sleeved shirt”.(En el patio de Harry, Plame era difícil de pasar por alto con su cabello rubio, jeans azules y una impecable camisa blanca de manga corta).

5. Cafetería

Getty Images Una cafetería la puedes encontrar tanto en América Latina, España o Estados Unidos.

Cafetería en el inglés de Estados Unidos significa “un restaurante en el que los clientes se les sirve café en un mostrador y se lleva la comida a las mesas”, según dice el diccionario Merriam-Webster.

Y probablemente las has visto millones de veces en películas estadounidenses. Aunque las costumbres de consumo también sufren cambios.

Así se ve reflejado en este artículo periodístico de diciembre del diario Houston Chronicle, de Texas, sobre la cadena de comida estadounidense Luby’s.

“The iconic Texas cafeteria chain is increasingly focused on online ordering, third-party delivery and curbside pickup to boost its lagging sales”.(La icónica cadena de cafeterías de Texas se centra cada vez más en los pedidos por internet, en la entrega de órdenes por parte de terceros y entrega de pedidos en la acera para aumentar sus ventas rezagadas).

6. Gusto

Getty Images ¡Qué buen gusto!

Gusto no solo caló en el inglés de Estados Unidos con el mismo significado que en el español, sino que el diccionario Merriam-Webster la describe con tres definiciones.

La primera como traducción de taste (gusto en inglés), cuyo plural es gustoes.

La segunda como “el disfrute o apreciación entusiasta y vigorosa”. “She described the adventure with great gusto”(Ella describió la aventura con gran gusto o entusiasmo).

Y la tercera definición como “una vitalidad marcada por una abundancia de vigor y entusiasmo”. “He could not match the gusto of their competitors“ (No podía igualar el “gusto” de sus competidores).

7. Político

Getty Images “Uno de los más grandes errores es juzgar a los políticos y sus programas por sus intenciones, en vez que por sus resultados”, escribió el economista estadounidense Milton Friedman.

Político, cuyo origen es del latín políticus y del griego politikós, es otro ejemplo del uso de palabras en español en el inglés estadounidense

Pero aunque este último cuente con la palabra politician para referirse a la persona que se dedica a hacer política, los hablantes del inglés estadounidense también adoptan la versión en español en su vocabulario, según recoge el diccionario Merriam-Webster.

Un ejemplo de este uso es un reciente artículo de la revista Fortune sobre Tom Steyer, candidato a las primarias del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

“Steyer entered the race late and lacks the name recognition of politico bigwigs like Senators Elizabeth Warren (D-Mass.) and Bernie Sanders (I-Vt.), and former Vice President Joe Biden”.(Steyer ingresó a la carrera tarde y carece del reconocimiento de nombres de grandes personajes políticos como los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.) Y Bernie Sanders (I-Vt.), y el ex vicepresidente Joe Biden).

Otro dato: uno de los medios de comunicación dedicado a la actividad gubernamental en Estados Unidos se llama Politico.

8. Aficionado

Getty Images Un aficionado al fútbol puede llegar a ser muy apasionado.

Un aficionado es alguien que tiene gusto por alguna actividad, por ejemplo, y que no es un profesional en ella.

Y la misma palabra y definición caben para los hablantes del inglés de Estados Unidos, describe el diccionario Merriam-Webster.

¿Un ejemplo? La siguiente frase de una nota periodística del diario Houston Chronicle, de Texas, del pasado noviembre.

“For many coffee aficionados, Starbucks’ iconic red cups signal the start of the holiday season”.(Para muchos aficionados al café, las icónicas tazas rojas de Starbucks señalan el comienzo de la temporada navideña).

9. Macho

Getty Images ¿Cómo se fabrica un machito? es el libro de la psicoterapeuta mexicana Marina Castañeda.

Macho es aquella persona que exhibe machismo, una forma de mostrar virilidad agresivamente.

Y ambas palabras significan lo mismo tanto en español como en inglés, según define el diccionario Merriam-Webster.

Aunque en el inglés de Estados Unidos, macho no solo es un adjetivo calificativo para una persona del sexo masculino sino también para describir una cultura o película.

Un ejemplo del uso de macho en inglés se puede ver en un reciente artículo de National Review sobre la película Once Upon a Time… in Hollywood (“Había una vez en Hollywood”).

“Rick and Cliff stand for an old-school way of doing things — all macho movies and masculine camaraderie”.(Rick y Cliff representan una forma de hacer las cosas de la vieja escuela: todas las películas varoniles y la camaradería masculina).

10. Sierra

Getty Images La Sierra Nevada es una cordillera ubicada en gran parte en California, Estados Unidos.

En el inglés de Estados Unidos se utilizan las palabras hills o mountains para referirse a la elevación natural del terreno.

Pero también se usa sierra, según la define el diccionario Merriam como “una cadena de montañas especialmente con un contorno dentado o irregular”.

Prueba de que esta palabra está muy presente en el inglés es el nombre de la cadena montañosa en California, Sierra Nevada.

Otro ejemplo del uso de sierra en los angloparlantes estadounidense se puede ver en la siguiente nota periodística del diario The New York Times sobre cómo la selva protege al clima.

“Image Before Maria, the mountainside here would have been in shade, a canopy of sierra palm fronds and leafy branches of yagrumo trees and others blocking much of the sunlight”.(En la imagen Antes de -el huracán- María, la ladera de la montaña estaba a la sombra, un grupo de palmeras como hojas en forma de sierra y ramas frondosas de árboles de yagrumo y otros bloqueando gran parte de la luz solar).

11. Suave

Getty Images El cantante español Julio Iglesias tiene “suaves” baladas románticas, según la revista Billboard.

El idioma inglés de Estados Unidos tiene una palabra para referirse a suave y esta es smooth.

Sin embargo, ambas expresiones conviven en los hablantes.

Suave es “a menudo superficialmente amable y sofisticado” y también para definir una textura agradable al tacto, o una actuación o un estilo ameno, dice el diccionario Merriam-Webster.

Esta descripción en la revista Billboard califica como suave el repertorio musical de un artista.

“The music stretched from Black Sabbath’s groundbreaking heavy metal to the understated elegance of Dionne Warwick; from the boisterous energy of George Clinton & Parliament-Funkadelic to the suave romantic balladry of Julio Iglesias”. (La música iba desde el innovador heavy metal de Black Sabbath hasta la discreta elegancia de Dionne Warwick; desde la bulliciosa energía de George Clinton y Parliament-Funkadelic hasta la suave balada romántica de Julio Iglesias)

12. “Mi casa es su casa”

Getty Images “Mi casa es su casa” es una frase muy presente tanto en el español como en el inglés de Estados Unidos.

Se trata de una expresión de cortesía que se utiliza en español para dar la bienvenida a otra persona y que se sienta cómoda en la casa.

Según la leyenda, la frase tiene unos 500 años y ocurrió en territorio de lo que en la actualidad es México cuando el rey azteca Moctezuma y el español Hernán Cortés se encontraron el 8 de noviembre de 1519.

Al parecer, Moctezuma ofreció a los españoles una de sus casas para descansar. Fue ahí cuando le dijo “esta es su casa”, según escribió el historiador mexicano Alejandro Rosas.

Hace 500 años Moctezuma y Cortés se encontraron en Tenochtitlán. Muy a la mexicana, el Tlatoani le dijo “esta es su casa” y el español se lo tomó literal. #500años — Alejandro Rosas (@arr1910) November 8, 2019

Pero esta frase traspasó fronteras y llegó a los hablantes del inglés de Estados Unidos.

I’ll be living close to that area so mi casa es su casa & i got u with the pedialite so we can take care of business Monday morning Lmao — Masón (@mas_panhellenic) December 25, 2019

“Viviré cerca de esa zona, así que mi casa es su casa…”, dice el tuit

If anyone doesn’t have plans for Christmas Eve or Christmas seriously know you are welcome to join my family! Mi casa es su casa ❤️ — rachel fischer (@rachelfischer96) December 24, 2019

“Si alguien no tiene planes para Nochebuena o Navidad, ¡Eres bienvenido a unirte a mi familia! Mi casa es su casa“, escribió esta usuaria.

Además de colarse en el inglés estadounidense, la frase “Mi casa es su casa” también aparece en el cine en una reconocida escena de la película Pulp Fiction (“Tiempos violentos”), con John Travolta y Uma Thurman, dirigida por Quentin Tarantino.

13. “Chili con carne”

Getty Images ¿Quién puede resistirse a un chili con carne?

Los préstamos lingüísticos entre dos idiomas suceden también en el área gastronómica.

Así que, el diccionario Merriam-Webster tiene una entrada para el chili con carne.

Y lo define como “un guiso especiado de carne molida y chiles picados o chile en polvo (que va acompañado) a menudo con frijoles”.

Sin duda, se trata de una colaboración mexicana.

Aquí, un ejemplo plasmado en un artículo periodístico del sitio Cleveland.com

“For novices, don’t expect Texas-style chili con carne in a bowl; the Cincinnati version is more akin to a thick sauce to top spaghetti or slather on a hot dog”.(Para los principiantes, no esperen chili con carne al estilo de Texas en un tazón; la versión de Cincinnati es más parecida a una salsa espesa para un espagueti o para embadurnar un perro caliente).

14. “Hasta la vista baby”

Y como no podíamos terminar de otra manera, les compartimos una frase que se volvió mundialmente famosa cuando el actor austríaco-estadounidense Arnold Schwarzenegger la pronunció en la película Terminator 2.

Acá les dejamos una reciente entrevista de la BBC a Schwarzenegger en la que habla del origen y repercusión de esta frase.

Y “hasta la vista baby”.

