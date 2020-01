Inhumano: no hay récord más impresionante en la NBA que el que acaba de romper Vince Carter

When Vince Carter steps into the court tonight, he will become the first player in @NBA history to play in FOUR (!!!) different decades. 😱 🤯

• 1️⃣9️⃣9️⃣0️⃣s

• 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣s

• 2️⃣0️⃣1️⃣0️⃣s

• 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣spic.twitter.com/eSuOLD0Le4

