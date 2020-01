Chiquis Rivera presume su colita en entallado vestido rojo e Ivy Queen la ‘sabrosea’

View this post on Instagram

Red= Passion, Strength, Determination. @fashionnova ❤️✨ In this new decade let’s be intentional in taking the steps necessary to unlock the doors God has for us. Not every door will open, only the RIGHT ones. Dios dice, ayúdate y yo te ayudaré. Así que hay que hacer lo que podemos y dejarle a Dios lo demás. #ConDiosTodoSinElNada #Mood #Forever #FashionNova #NovaBabe #Ad