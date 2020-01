Que ni se emocione: Niegan ofertas por Carlos Salcedo en Europa

La directiva de Tigres dijo que no ha habido acercamientos para llevarse al jugador

Parece que Carlos Salcedo tendrá que continuar su carrera con los Tigres de la UANL, luego de que se desmintieran los rumores que apuntaban a que el futbolista mexicano estaría en la mira del Olympique de Marsella, así lo aseguró Miguel Ángel Garza, presidente del cuadro felino.

“No hemos tenido ninguna cuestión oficial por los jugadores, me han hablado promotores acerca de unos jugadores, pero después de la experiencia que tengo por la institución, hasta que no me llegue algo por escrito, de ahí empezamos a hablar, porque es lo mismo de siempre”, declaró Miguel Ángel Garza.

El mismo directivo habló sobre las críticas que recibió Salcedo luego de su actuación ante América en los cuartos de final de la Liga MX, en donde Tigres fue eliminado. “El caso de Carlos creo que debemos ver las cosas positivas y así lo hago en la institución. Ver las cosas positivas que tiene como jugador y persona, lo que puede dar a la institución; es una lástima que por las cuestiones de las redes sociales tengan un enganche en esa situación”, señaló el directivo.

🎥Las palabras del presidente de @TigresOficial, Miguel Ángel Garza, sobre el status que vive @Csalcedojr con la afición felina. pic.twitter.com/HFEG1PWc5b — Juan Carlos Jiménez (@Jimenez_Sports) January 7, 2020

De igual forma, Garza no cerró las puertas para un posible refuerzo de cara al Clausura 2020 y reiteró que esperarán hasta el cierre de fichajes en el mercado, el cual termina el 31 de enero.