¿Jennifer Aniston no se deja encantar o enamorar por Brad Pitt?

Por mucho que el actor ahora esté muy presente en su vida, desde su cumpleaños, hasta acompañarla para decorar su árbol de Navidad, la actriz se mantiene sólo como su amiga, de momento...

Teniendo en cuenta las palabras tan consideradas que Brad Pitt dedicó a su ex mujer Jennifer Aniston a su llegada a la pasada ceremonia de entrega de los Globos de Oro, no resulta sorprendente que algunos internautas y medios de comunicación hayan empezado a especular con el tipo de sentimientos que, a día de hoy, albergaría el uno hacia el otro y, por supuesto, con la posibilidad de que ambos estén dispuestos a protagonizar una futura reconciliación.

Nada más lejos de la realidad, según se desprende de los testimonios que ha recabado el portal de noticias TMZ tras ponerse en contacto con los respectivos círculos de amistades del ex matrimonio, los cuales señalan que Brad y Jen mantienen a día de hoy una relación basada en la cordialidad y en el afecto mutuo, aunque no necesariamente estrecha. “No hay nada romántico entre ellos, ni siquiera platónico”, ha explicado un confidente.

De hecho, los mismos informantes aseguran que los encuentros entre la expareja, tanto dentro como fuera del circuito de Hollywood, son francamente infrecuentes, lo cual parece comprensible habida cuenta de que han pasado más de quince años desde su mediático divorcio. Hay que recordar además que la última vez que ambos compartieron alfombra roja en una gala de los Globos de Oro fue en el año 2002, tres años antes del fin de su matrimonio.

Aunque nunca trascendieron imágenes de la ex pareja reunida de nuevo, el pasado mes de febrero Brad Pitt fue fotografiado justo cuando hacía su entrada en la concurrida fiesta con la que Jennifer celebraba por todo lo alto su 50 cumpleaños en una popular discoteca de West Hollywood. Como era de esperar, la naturaleza de sus interacciones dentro del recinto sigue siendo un misterio.