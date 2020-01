Natti Natasha presumió su lado más ‘naughty’ en Instagram, con ropa íntima de cuero y cadenas

Hasta Clarissa Molina ha reaccionado a la candente imagen de la famosa cantante que puso a sudar a Daddy Yankee

Natti Natasha presentó su versión “naughty” en Instagram, “Let me introduce you to #naughtynat 🍒🇩🇴”, escribió la joven junto a una fotografía en donde aparece luciendo un conjunto de ropa interior de cuero con cadenas alrededor de sus caderas.

La publicación de esta imagen le ha dado más de medio millón de likes y entre los comentarios se pueden ver varios de la famosa Clarissa Molina, joven reportera y estrella de El Gordo y la Flaca.

Hasta Becky G ha reaccionado a la candente imagen de la famosa cantante que puso a sudar a Daddy Yankee.