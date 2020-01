Playoffs NFL: fin de semana de pesos completos con todas las miradas en Lamar Jackson

El futuro MVP saldrá a escena en la ronda divisional al igual que estrellas como Garoppolo, Mahomes y Rodgers

La ronda de comodines estuvo de cabeza, con dos sorpresas mayúsculas y un juego de alarido. Pero ahora llegan los partidos de los pesos completos: la ronda de los playoffs divisionales.

Los Tennessee Titans se encargaron de que esta ronda de los ocho finalistas no incluya a los Patriots, lo cual es una rareza, mientras que los Minnesota Vikings les hicieron la travesura a los Saints; dos resultados que no muchos vieron venir.

El fin de semana traerá el esperado debut en esta postemporada de Lamar Jackson, el espectacular quarterback de los Baltimore Ravens que sin duda obtendrá el premio de ‘MVP’ de la liga en apenas su segunda campaña. También aparecerán los muy descansados Patrick Mahomes y Aaron Rodgers.

Ronda divisional

Sábado, 4:35 pm ET (NFC)

Minnesota Vikings (11-6) en San Francisco 49ers (13-3)

La diversión empezará en Santa Clara, donde los 49ers harán su esperado regreso a los playoffs tras seis años. San Francisco ha renacido gracias a una monstruosa defensa que acabó 2019 como la segunda mejor (282 yardas permitidas en promedio), una unidad en la que el ala Nick Bosa, de solo 22 años, ya se destaca como el hombre más temible. La defensa es especial, pero el ataque gambusino también ha ido creciendo con un Jimmy Garoppolo que se ha dedicado a responder ante los desafíos. Minnesota llega motivadísimo y con mucha confianza tras eliminar a New Orleans como visitante y no se puede descartar otra sorpresa. Pero tal vez la vastedad de talento y la brutalidad física de los 49ers en ambos lados de la línea resulte demasiado para los Vikings. El juego será parejo hasta que en el cuarto periodo los 49ers se despeguen de manera definitiva.

En Las Vegas: San Francisco -7/Pronóstico: San Francisco 30-20

Sábado, 8:15 pm ET (AFC)

Tennessee Titans (10-7) en Baltimore Ravens (14-2)

Derrick Henry corrió para 182 yardas en 34 intentos en la victoria sobre New England, y si los Titans fueron capaces de controlar la línea de golpeo en Foxboro ante los hombres de Bill Belichick no debería cuestionarse su potencial para hacerlo en Baltimore la noche del sábado. Y de esta ecuación se sabrá si Tennessee puede dar la campanada del año contra el mejor equipo de la temporada, o al menos hacer que el juego resulte parejo y no una nueva paliza en el palmarés de Lamar Jackson y los Ravens, que anotaron arriba de 40 puntos cinco veces. Mientras no hay duda que el equipo que dirige Mike Vrabel puede poner puntos en el marcador, sí las hay respecto a su defensa en contra del futuro ganador del ‘MVP’, quien lanzó 36 pases de TD, con solo 6 envíos interceptados y que corrió para 1,206 yardas. Los Titans ya hicieron suficiente ruido.

En Las Vegas: Baltimore -9.5/Pronóstico: Baltimore 37-24

Domingo, 3:05 pm ET (AFC)

Houston Texans (11-6) en Kansas City Chiefs (12-4)

A diferencia del pasado fin de semana cuando vinieron de atrás para lograr un enorme triunfo sobre Buffalo, esta vez los Texans de Deshaun Watson tendrán que jugar en un lugar hostil, en clima helado, tal vez con nieve, y ante un rival que sí tiene un gran ataque. Los Chiefs son claros favoritos en esta semifinal de la AFC sin importar que Houston les ganó como visitante en la sexta semana (31-24). Para superar a Kansas City se requiere tener el balón y mantener fuera del campo a Patrick Mahomes, pero el ataque por carrera de los Texans no es bueno. Además, la defensa de la tribu mejoró mucho hacia el final de temporada con solo 11.5 puntos permitidos en promedio en los seis últimos juegos, todos ganados. Este es un duelo donde, como se dice, se separarán “los niños de los hombres”.

En Las Vegas: Kansas City -9.5/Pronóstico: Kansas City 31-17

Domingo, 6:40 pm ET (NFC)

Seattle Seahawks (12-5) en Green Bay Packers (13-3)

Los Seahawks tienen tres buenas razones para creer que pueden ganar en la tundra de Lambeau Field: son el mejor conjunto visitante de la temporada (8-1 incluyendo playoffs), su defensa luce en forma con un Jadeveon Clowney causando estragos, y tienen a Russell Wilson, un mago. De todos modos, Green Bay es favorito en las apuestas en virtud de la localía y de contar con un saludable Aaron Rodgers que solamente fue interceptado cuatro veces en la campaña y que a los 36 años de edad siente la urgencia de pelear por otro Trofeo Vince Lombardi, pues ya han pasado casi 10 años después de haberlo conquistado por única ocasión. Rodgers no tiene en su ataque un arsenal tan completo, pero a cambio la defensa de los Packers es buena. Esta batalla definitivamente se definirá en la serie final y tal vez por un gol de campo.

En Las Vegas: Green Bay -4.5/Pronóstico: Green Bay 23-21

