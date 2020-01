Mónica García: ‘Yo quiero dedicarme a esta comunidad’

La candidata habla de sus prioridades de llegar al escaño que corresponde al Distrito 14 del Concejo de Los Ángeles

Con la voz fuerte y segura que la caracteriza dentro y fuera de las reuniones de la mesa directiva del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Mónica García se presenta ahora como candidata para concejal de la ciudad de Los Ángeles por el Distrito 14.

“Yo quiero este trabajo”, dijo esta semana durante una reunión con el equipo editorial de La Opinión. “Quiero dedicarme a esta comunidad”.

El Distrito que la candidata, de 51 años, busca representar incluye al centro de Los Ángeles, Boyle Heights, El Sereno, Eagle Rock y partes de Highland Park.

“Vengo con mucha experiencia en conseguir que los sistemas cambien, pero se exige que esté presente el pueblo, fuerte y unido”, dijo García, quien ha trabajado para la Junta Escolar del LAUSD por 14 años y fue presidenta del mismo en ocho ocasiones.

A dos años de culminar su cargo como representante del Distrito 2 del LAUSD, la candidata de raíces mexicanas dice buscar la oportunidad de expandir su experiencia y continuar ayudando a su comunidad pero ahora a nivel municipal.

Asegura que de ser elegida concejal, “mi enfoque será el bienestar de la comunidad”.

Al comenzar su campaña García invitó a residentes del Distrito 14 a llenar un formulario para encontrar los temas que más les preocupa. Los tres principales fueron, el desamparo/vivienda, calles seguras y calles limpias, indicó.

Mejorando la educación del Distrito 14

La candidata dijo que durante su tiempo en el LAUSD ha visto un incremento en las inscripciones a la escuela y de graduciones de preparatoria.

Estas incluyen personas de minorías étnicas, que en el LAUSD es 91%. De ese total, el 74% es latino y el 84% jóvenes de familias de bajos ingresos.

“Cuando entré al LAUSD sabía que ese sistema tenía que cambiar porque no aceptaba que el 50% de los jóvenes no terminaban la escuela. No reflejaba la comunidad que yo conocía”, recordó García quien se graduó de UC Berkeley y USC.

“Y ahora que voy a terminar mi turno en la Junta Escolar, me ofrezco de candidata porque en las áreas que representaré veo un Los Ángeles con mucha oportunidad y mucho dolor. Yo creo que este sistema también puede cambiar”, aseguró la candidata.

Trabajando como le enseñó Guillermina y Miguel

García se presenta como una candidata de la comunidad. Habla abiertamente de los orígenes humildes de sus padres, Miguel y Guillermina García, como inmigrantes y el esfuerzo que ellos hicieron para que ella y sus hermanos lograran un mejor futuro.

Por esta razón, dice, planea poner énfasis en los temas que afectan a los inmigrantes como la vivienda y el desamparo para evitar que más familias sean desalojadas. Agregó que en el área de Boyle Heights, alrededor de 79% de los residentes son inquilinos y viven con ansiedad y preocupación.

“La gente no puede vivir en Los Ángeles debido a los altos precios [de renta] pero debemos tener varias propuestas de soluciones”, dijo García.

“Quiero tener un programa de becas donde una familia que esté sufriendo —por perdida de empleo, enfermedad, etc.— y no pueda pagar su renta reciba ayuda para que se quede en su casa”.

Indicó que desafortunadamente en la actualidad la construcción de viviendas solo está enfocada en familias que ganan mucho o para los muy necesitados pero se están olvidando de las familias de la clase media-baja.

En el Distrito 14, según el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, el 68.2% de los residentes son latinos; el 12.86% blancos; el 12.79% asiáticos; el 5.84% afroamericanos.

De esta población, el 38% nació fuera de Estados Unidos y el 14% tiene un dominio limitado del inglés.

En el ámbito del desamparo, García dijo que es un tema que se debe abordar de inmediato y que ella no ha visto la urgencia en el gobierno actual.

“Si los juegos olímpicos llegaran el año entrante yo creo que haríamos algo diferente [y pronto]… Mi mamá me enseñó a limpiar la casa todos los días y no nada más cuando hay visita”, aseveró García refiriéndose a abordar este tema lo más pronto posible.

“Como las olimpiadas llegan hasta el 2028 estamos bien, pero si llegaran mañana ¿que íbamos a hacer?”

Decidida a servir el tiempo completo

García aseveró que de ser elegida, planea quedarse el término completo y no utilizarlo como una escalera a otro cargo político.

Con esto, se refirió su rival en la contienda -el candidato Kevin de León, de quien se ha dicho que quiere ser concejal para luego buscar la Alcaldía de Los Ángeles en 2022.

“Quiero que me conozcan como una líder, alguien que escucha al pueblo, que representa valores a la comunidad, que trabaja”, dijo García. “Mi estilo de servicio no es planear mi próximo empleo”.

“Y tiene derecho de ser representante pero creo que si él ha recibido el apoyo fuerte de instituciones es porque él tiene más experiencia en la negociación política pero yo creo que mi fuerte es la negociación de asuntos de la vida de las personas”.