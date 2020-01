4 espectaculares recetas con chía para bajar de peso

View this post on Instagram

¿Buscas eliminar toxinas, calorías y grasas de tu organismo? ¡Esta receta es para ti! Prepara 4 cucharas soperas de chía en un frasco de cristal con agua, y resérvalo 2 horas en la heladera. La mezcla tendrá una apariencia gelatinosa, lo que la hace perfecta para limpiar tu tracto intestinal además de su aporte omega 💪 A esta mezcla, le agregas el zumo de 8 limones. Y para endulzar puedes agregar unas gotitas de stevia, miel o maple. Finalmente, agrégale medio litro de agua y revuelve super bien. Puedes saborizarla con unas hojitas de menta o unos gajos de lima o limón, o puedes trocear fresas y ponerlas en el agua. ¡Disfrútala y dime qué te pareció en tu comentario!