Dominicano que pasó nueve días con el pene erecto se quiso suicidar

Haber ingerido dos pastillas para la potencia sexual fue su mayor error

Un dominicano que pasó nueve días con el pene erecto tras ingerir pastillas para la potencia sexual pensó en suicidarse.

En entrevista desde el hospital con TelenoticiasRD, Brian Caraballo, de 41 años, dijo que se tomó dos pastillas para potenciar su funcionamiento sexual.

Sin embargo, el estimulante le provocó una erección prolongada del pene conocida como priapismo.

Se desconoce qué pastilla exactamente ingirió Caraballo.

El hombre cree que un milagro divino lo salvó de lo peor.

“Yo tenía nueve días en sufrimiento en agonia. Lo último que hice es que me iba a tirar por una tercera planta por la ventana para dejar de sufrir. Pero oí una voz que me decía, ‘yo te amo, hijo’, ‘yo te amo’. Pero no sabía quién”, recordó el residente de Barahona que pasó varios días hospitalizado debido a la emergencia.

“Entonces me quedé en la cama otra vez. Entonces pensé, ‘¿que me ama?’. Pero, ‘¿cómo me ama si tengo este sufrimiento?’, narró desde la camilla médica.

“Y en la mañana despierto, y veo, ‘¿qué yo hago aquí?’, ‘¿y qué yo hago aquí?’…Y me estoy jalando los hilos y todo, y, cuando me veo el pene y todo, no tengo nada. El Señor mandó ángeles y todo anoche y me rodearon, y me curaron. Tengo ese testimonio que darle y no soy cristiano”, sostuvo el paciente.