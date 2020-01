Jennifer López expone toda su anatomía con unos leggings de militar

La diva del Bronx se está poniendo más dura para el medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira

Foto: The Grosby Group

Jennifer López fue el gimnasio para entrar en calor y poner a trabajar sus músculos. Después salió del recinto luciendo un conjunto militar de leggings y una chamarra a juego. Parece que su temprana salida del gym se debe a que después tenía que hacer su aparición en Telemundo.

Se sabe que JLo está residiendo en Miami debido a los constantes ensayos que sostiene junto a Shakira para la presentación que ambas realizarán en el medio tiempo de Super Bowl. Sin embargo hay que reconocer que poco se ha filtrado sobre lo que la colombiana y la diva del Bronx tienen preparado para dicho evento.

De momento se sabe que Shakira está lista para lanzar nueva música, y fue a través de sus redes sociales que dio la noticia: “Nueva música pronto, estén pendientes! New music coming your way, stay tuned!”.

La imagen que utilizó para atraer a su público está dando mucho de qué hablar, puesto que pareciera que tiene una intención oriental. Lo que tal vez sea un indicativo de los sonidos con los que piensa jugar en esta nueva producción musical.