“Adicto”, “Lame botas”: Carlos Hermosillo y el ‘Chelís’ se dieron con todo en redes sociales

Los dos polémicos personajes perdieron los estribos en Twitter y se insultaron

Un nuevo capitulo de la novela de odio que existe entre Carlos Hermosillo y José Luis Sánchez Sola ‘Chelís’, tuvo lugar en su red favorita: Twitter.

El ex delantero y ex entrenador, respectivamente, se dieron con todo rayando en temas personales delicados que no dejaron indiferente a nadie.

Pero vamos por partes: primero, ‘Chelís’ hizo una promoción de un Facebook Live en el que analizaría la situación actual del Puebla.

Los espero mañana en punto de 1PM con un #FacebookLive para hablar acerca de: * @ClubPueblaMX debuta este viernes contra @atlasfc

* Previo a la fecha 2 No olviden escribir sus comentarios estaré dando respuestas en vivo. pic.twitter.com/fCbM6L8IJK — José Luis Sanchez (@Elchelis) January 15, 2020

Hermosillo no se pudo contener y atacó a la yugular de inmediato diciéndole ‘lame patas’ al ex técnico del equipo de la franja:

Jajajaja que bondadoso es el fútbol, pero lo más bondadoso es ser lame patas de Carlos hurtado, no lo crees? Por que dime que has logrado en el fútbol? Nada, nada, si la gente supiera cómo entrenas, sabría la mentira que eres. — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) January 15, 2020

El ‘Chelís reviró con un ataque 100% personal…

Solo conseguí un ascenso. Tu como vas con las adicciones ? Ya lograste dejarlas ? https://t.co/WQsQdz7Sg1 — José Luis Sanchez (@Elchelis) January 15, 2020

Y al final, el ‘Grandote’ de Cerro Azul, le recordó que su status laboral se lo debe a alguien más…