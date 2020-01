¿Te cuesta levantarte temprano? Te sorprenderá el motivo

Si te gusta quedarte en la cama cuando deberías levantarte puede ser que sea por tu inteligencia

Tenemos una buena noticia para las personas a las que les cuesta mucho trabajo levantarse temprano: un estudio científico asegura que a las personas más inteligentes les cuesta madrugar.

Los psicólogos Satoshi Kanazawa y Kaja Perina realizaron el estudio, titulado Why night owls are more intelligent, basado en entrevistas realizadas a 15,197 estudiantes a lo largo de cinco años en una universidad en Londres.

Según los resultados, las personas que no pueden levantarse temprano están escuchando a su cuerpo y lo que necesita. Esto puede indicar que son más independientes, creativos y ágiles a la hora de resolver un problema.

El motivo para llegar a esa conclusión es que al decidir la hora en la que uno se acuesta, cuanto duerme y a qué hora levantarse es una señal fuerte de inteligencia.

Lo que viene a ser lo mismo, aquellos que son capaces de ignorar la alarma del despertador y también los estímulos externos tienen un fuerte sentido de independencia y saben escuchar a su cuerpo.