5 herramientas para una alimentación saludable que puedes usar hoy

A todos nos vendría bien un poco de ayuda de vez en cuando para comer de manera sana. Ya sea que tengas una pregunta sobre la seguridad de los alimentos, te sientas confundido sobre el significado detrás de las etiquetas de los alimentos o necesites asesoramiento dietético para controlar una enfermedad crónica, puedes obtener respuestas aprovechando estos recursos nutricionales que quizás no conozcas, pero que deberías conocer.

1. Entiende las etiquetas de los alimentos

Desde lo que se afirma en las etiquetas como “todo natural” y “no modificado genéticamente” hasta los sellos como “USDA Organic” y “Animal Welfare Approved” (aprobado para el bienestar animal), los alimentos envasados tienen mucho que decir en estos días. Desafortunadamente, estos identificadores no siempre son tan buenos como parecen. Muchas personas podrían comprar ciertos alimentos o marcas creyendo que están obteniendo algo que no es. Para ayudarte a determinar qué etiquetas proporcionan información valiosa y cuáles son meramente trucos de mercadeo, CR creó un sistema de calificación para estas afirmaciones y sellos para que puedas entender su significado y decidir cuáles buscar y cuáles no.

2. Evita la intoxicación alimenticia

El Departamento de Agricultura (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tienen una serie de recursos que pueden ayudarte a determinar si un alimento es seguro o no.

• Para saber cómo mantener los alimentos frescos y bajo qué condiciones, consulta FoodKeeper, desarrollado por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del USDA con la Universidad de Cornell y el Instituto de Comercialización de Alimentos. Te permite navegar por categoría de alimentos o buscar alimentos específicos. (También está disponible como una aplicación).

• En Ask USDA, puedes buscar respuestas a preguntas específicas, como “Si la puerta del refrigerador se dejó abierta durante la noche, ¿es seguro consumir los alimentos?” O “¿Es seguro cocinar alimentos congelados en una olla de cocción lenta?” También puedes preguntarle a un experto a través de la función de chat.

• Puedes encontrar información sobre el retiro de los alimentos del USDA (que supervisa la carne y las aves de corral) y la FDA (que supervisa todos los demás alimentos) en sus sitios web y suscribirte a sus actualizaciones por correo electrónico.

3. Consejos para saber dónde comprar

¿Huevos de gallinas no enjauladas o huevos ricos en omega 3? ¿Leche baja en grasa o leche de almendras? Cada vez que caminas por el pasillo de un supermercado, te enfrentas a opciones que parecieran no tener fin sobre qué alimentos comer. Si te sientes un poco abrumado, averigua si tu supermercado cuenta con un dietista dentro de la tienda. Cada vez es más común que las tiendas empleen a estos profesionales que, de forma gratuita, pueden ofrecer recorridos por las tiendas de comestibles, ayudar a entender las etiquetas y a encontrar alimentos que satisfagan tus necesidades dietéticas, hacer demostraciones de cocina y más. Incluso podrían ayudarte con consultas individuales. Puedes encontrar dietistas dentro de la tienda en ShopRite en el noreste y Hy-Vee en el oeste medio de los Estados Unidos, entre otras cadenas en todo el país.

4. Aprovecha los almuerzos gratuitos

Si tienes 60 años o más, hay una buena posibilidad de que califiques para recibir almuerzos gratuitos o de bajo costo en una comunidad local o centro para personas mayores, independientemente de tu nivel de ingresos. Las comidas nutritivas preparadas por otra persona son agradables, por supuesto, pero los beneficios van más allá de la comida. Los hombres y mujeres mayores que cenan solos podrían estar en mayor riesgo de sufrir depresión, según una investigación en la revista Age and Aging. Un estudio en el International Journal of Environmental Research and Public Health encontró que los adultos que comen sus tres comidas solos también son mas propensos a tener el conjunto de síntomas conocido como síndrome metabólico que aquellos que cenan acompañados. Consulta el departamento de servicios para la vejez de tu estado, ciudad o condado para obtener más información.

5. Obtén asesoramiento nutricional

Para las personas diagnosticadas con diabetes o enfermedad renal, la Parte B de Medicare cubre 3 horas con un dietista registrado el primer año, con 2 horas adicionales en los años subsiguientes. Recibirás una evaluación detallada y asesoramiento sobre la dieta con base en tus inquietudes nutricionales. Medicare también podría cubrir 10 horas de capacitación para el autocontrol de la diabetes, que incluye ejercicios y orientación para el control del azúcar en la sangre. Pagarás el 20% del costo y se aplicará tu deducible de la Parte B. Estos beneficios requieren la referencia de un médico. Los planes Medicare Advantage también pueden cubrir el asesoramiento para otras condiciones. Consulta con tu plan para saber para qué calificas.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de febrero de 2020 de Consumer Reports on Health.

