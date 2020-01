Netlfix lanza guía para que adultos mayores usen la plataforma adecuadamente

Vean lo que vean, o incluso, tengan la edad que tengan, la plataforma de streaming comparte una serie de trucos y consejos que tal vez no conocían

El uso de la tecnología de entretenimiento no es exclusivo de los jóvenes. De hecho, ¿quién mejor que los adultos mayores para ser testigo de los avances en los aparatos electrónicos que hacen más cómoda la vida?

Netflix está consciente de ello, sabe que gran parte de sus espectadores son personas de edad avanzada quienes disfrutan de su contenido y exploran algo que tal vez en su juventud nunca imaginaron: elegir lo que verán, a la hora que deseen y en las mejores condiciones para tener una mejor experiencia.

Justo para ellos, la plataforma ha elaborado una lista de recomendaciones para que puedan ver las producciones de la plataforma de una manera acogedora.

Vean lo que vean, o incluso, tengan la edad que tengan, Netflix comparte una serie de trucos y consejos que tal vez no conocían para que exploren mejor las funciones de su plataforma y disfruten de sus series, programas y películas preferidas:

¿Gustos culposos? ¡Qué nadie se entere!

¿Te atrapó “Yo soy Betty, la fea” y no quieres que tu esposa se entere? O tal vez te volviste fan de “Rick y Morty” y no quieres aceptar que cuando tu hijo te lo recomendó te negaste a verlo, y ahora ¿no quieres que sepa? Bueno, tranquilo.

Netflix recomienda: En la página de “Actividad””, haz clic en el icono junto al episodio o título que quieres ocultar (también tendrás la opción de ocultar toda la serie). Si quieres ocultar todo lo que viste, selecciona la opción “Ocultar toda”en la parte inferior de la página. Te vamos a pedir que confirmes que deseas ocultar todo el historial y ¡listo!

¡¿Qué dijo?!

Si no quieres que nadie escuche lo que ves o tu familia ya no quiere que subas más el volumen de tu pantalla, no te preocupes. Todos los programas cuentan con la opción de agregar subtítulos, no solo los que pertenecen a otro idioma.

Netflix recomienda: Si estás viendo una película en un idioma diferente o tienes problemas para escuchar el audio. Para activar los subtítulos, selecciona la película o el programa de televisión que deseas reproducir, dirígete a “Audio y subtítulos” en el panel de opciones y luego presiona “Atrás” una vez que hayas terminado. Tu película ahora se reproducirá con subtítulos.

Pero… ya no alcanzo a ver las “letritas”

Acercas y alejas la pantalla del celular para enfocar las letritas, pero… nada. No logras leerlo.

Entonces, prefieres evitar ver producciones en otro idioma porque no lo comprendes y poner los subtítulos evidentemente no es una opción por lo pequeño de las letras. ¡No te preocupes! Esto ya no será un problema.

Netflix recomienda: Puedes cambiar el color y el tamaño de fuente de los subtítulos para que sea cómodo para ti. Para hacer esto, dirígete a Tu Cuenta y selecciona “Aspecto de los subtítulos”. Puedes modificar todo, desde el color y la fuente, hasta el fondo y la apariencia de las sombras.

Lleva a Netflix fuera de casa

¿Visita con el medico? Prepárate, porque será una muy larga espera.

Para que las horas pasen lo más amenas posibles y no termines por desesperarte, la plataforma de entretenimiento tiene la solución para llevar tu serie, o ese programa que mueres ver, contigo. Y lo mejor es que no necesitas de Internet.

Netflix recomienda: Selecciona el programa o la película que deseas ver y busca el símbolo de una flecha hacia abajo, justo a un lado del título. Haz clic en él y se descargará automáticamente. Para ver todo el contenido descargado, busca el símbolo de Descargas en la parte inferior derecha de tu dispositivo móvil y haz clic en él.

¿Qué me dijeron que viera? ¿Cómo se llamaba lo que vi?

Después de tantos años y con las actividades diarias, es más fácil que se te pasen algunas cosas.

Para evitar olvidar esa recomendación que hizo la comadre con tanto fervor o si ya no recuerdas cómo se llamaba el programa cómico que te hizo llorar de la risa una semana atrás, Netflix te ayuda a dar con él.

Netflix recomienda: Simplemente ve al navegador (el icono de la lupa) y escribe cualquier palabra relacionada con la serie o película, incluido el país, dónde se filmó, el nombre de cualquiera de los protagonistas o incluso el título de una película similar.