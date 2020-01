Benito Castro revela las adicciones de él y Paco Stanley

Los excesos ya forman parte del pasado de Benito, quien ahora tiene 73 años de edad y lleva una vida familiar normal

El comediante Benito Castro se abrió de capa y reconoció que vivió entre las drogas y el alcohol.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa “El minuto que cambió mi destino”, el actor también se refirió a la amistad que mantuvo por muchos años con Paco Stanley.

“Me pagó mucho dinero, y fue, generoso, amoroso, espléndido”, declaró el músico y actor refiriéndose al famoso conductor asesinado.

Durante la entrevista, Castro recordó que fue su mamá quien lo despertó diciéndole: “Mataron a Paco, mataron a Paco“.

Fue la mañana del lunes, 7 de junio de 1999, cuando Stanley fue asesinado en la Ciudad de México afuera de un restaurante llamado El Charco de las Ranas, poco después de haber terminado la transmisión de su edición matutina de Una tras otra. Stanley se encontraba desayunando en el restaurante con sus compañeros Mario Bezares, Jorge Gil y algunos de sus escoltas.

Al ir al lugar de los hechos, Benito mencionó que lo esculcaron, y que un Ministerio Público tuvo el descaro de preguntarle si tenía relaciones con Paco Stanley y que si el también conductor era el que lo abastecía de alguna droga.

“No, a mí no me daba, yo me la compraba y a veces yo le daba y otras veces él me daba. Hay que compartirlo, para que tenga sabor el pasesín.

Los excesos ya forman parte del pasado de Benito, quien ahora tiene 73 años de edad y lleva una vida familiar normal.

“De la cocaína fácil ya seis años (sin consumirla), del alcohol más, desde antes que muriera Paco yo ya había dejado el alcohol, eso hizo que me alejara un poco de Paco“, dijo.

Aseguró también que no fue Mario Bezares el culpable de que se quedara sin trabajo por un año en Televisa, fue un error suyo, al haber comentado que le iban a dar otro programa a Paco Stanley.

POR: Gisela García