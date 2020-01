Familia devastada después de que el veterinario mató a su gato por error

Hay errores que nunca deberían cometerse porque son irreversibles

Una familia de Texas está de luto después de que su gato fue sacrificado accidentalmente durante una visita rutinaria al veterinario.

Michelle Olson y su esposo habían llevado a Sophie, de 8 años, al Suburbia North Animal Hospital en Houston, Texas, para su chequeo regular y la vacuna contra la rabia.

Todo parecía estar bien, hasta que recibieron una llamada aterradora de camino a casa.

“Fue la propia doctora quien llamó para informarles de la equivocación y les urgió a que regresaran a la clínica con el animal de inmediato.

“Por favor, traed a Sophie de regreso aquí de inmediato, le dimos eutanasia en lugar de una vacuna contra la rabia'”, contó Olson a ABC13 News.

La pareja se apresuró a regresar al hospital para tratar de salvar a su amada mascota, pero era tarde.

“Inmediatamente la saqué de su transportin y la abracé, hablé con ella, porque sabía que eso sería lo último que recordaría”, contó Olson. “Sabía que no iba a volver en ese momento. Simplemente lo sabía. Estaba muriendo en mis brazos”.

El personal del hospital le dio a Sophie oxígeno y líquidos para tratar de eliminar la mortal droga, pero murió dos días después.

Según Olson si bien el personal del hospital estaba extremadamente triste y se disculpó, fue simplemente un “accidente que nunca debería haber sucedido”.

“Mi principal preocupación es no criticarlos en absoluto, solo quiero que el público esté atento para estar alerta, hacer preguntas que no creías que debías hacerle a tu veterinario para que esto no le suceda a nadie más”, dijo Olson .