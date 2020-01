A Kylie Jenner no le preocupa perder toda su sexy anatomía por cuatro baby’s más 

Parece que la más joven de las Jenner tiene vocación de madre

Puede que su relación sentimental con el rapero Travis Scott, padre de su hija Stormi, se encuentre a día de hoy en punto muerto, pero eso no significa que la estrella televisiva Kylie Jenner no siga reflexionando sobre su futuro familiar a fin de marcarse ambiciosos objetivos.

Tanto es así, que en su canal de YouTube la celebridad y empresaria ha querido dejar patente su deseo de tener cuatro hijos en total, el mismo número que define la prole de su hermana mayor Kim Kardashian, aunque también ha admitido que no tiene muy claro cuándo podrá ponerse a la tarea, ni con quién.

“Sí que me veo teniendo cuatro hijos, pero no sé en qué momento de mi vida. No tengo un calendario hecho al respecto, no sé si voy a tener cuatro hijos mañana o cuatro hijos dentro de siete años“, reconoce Kylie durante la espontánea conversación que ha mantenido con la citada Kim Kardashian, quien ha preferido no preguntar a su hermanastra si se animaría a vivir una nueva experiencia en la maternidad sin pareja oficial de por medio.

Lo que sí le ha recomendado la más famosa y mediática del clan Kardashian-Jenner es que se organice aún mejor de lo que ya lo hace si pretende, como parece ser el caso, compaginar sus futuras responsabilidades como madre de familia numerosa con su cada vez más imponente imperio de la cosmética, el que engloba la marca ‘Kylie Cosmetics’ y el que le ha convertido en la ‘milmillonaria’ más joven del mundo.

“Tienes que ser muy organizada, creo que esa es la clave para poder ser exitosa en todos los ámbitos. Es muy duro, requiere mucho trabajo, pero puedo decir con seguridad que es posible y que puedes hacerlo“, le ha dirigido Kim, quien ahora está especialmente ocupada con sus estudios de derecho, durante su reveladora charla.