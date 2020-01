Marjorie de Sousa está de luto tras la muerte de un famoso actor

La venezolana compartió su dolor en Instagram

Marjorie de Sousa hizo público el sentimiento de pérdida que la atravesó a raíz de la muerte del famoso actor Raúl Amundaray.

Amundaray perdió la vida este martes 21 de enero, y a través de Instagram la venezolana lo recordó con una imagen de la telenovela de Venevisión “¿Vieja yo?” en donde compartió créditos junto a Jean Carlo Simancas y Adrián Delgado, entre otros. La producción es del año 2008 y finalizó su presentación al aire en marzo de 2009.

A través de Instagram la actriz lo despidió con el siguiente mensaje:

“De esas noticias que no te gustan. Mi querido Raúl Amundaray compartí contigo algunos proyectos. No me gusta aceptar que personas con las que viví cosas tan maravillosas se tengan que ir. Me duele ver cómo se apaga la luz de otro grande de la tv venezolana. Te admiraré siempre”.

El portal de de la revista People reportó que el actor de 82 años llevaba alrededor de diez años lejos de las pantallas de televisión.