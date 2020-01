Talina Fernández sobre Ana Bárbara: “No he conocido mejor madrastra”

View this post on Instagram

MI AMOR DE MI VIDA @paulalevyy UN DIA COMO HOY HACE 18 AÑOS LLEGASTE PARA ILUMINAR EL MUNDO DE LOS QUE TE ESPERABAN INCLUIDA Y SIN DARME CUENTA ESTABA TU MAYE INCLUIDA, AUNQUE NO PE PERCATÉ DE TU LLEGADA, PUES NO SABIA QUE VENÍAS, PERO CUANDO TE CONOCI SUPE DESDE ESE MOMENTO QUE TE AMARÍA 🙌🏻CELEBRO POR LO ALTO QUE LLEGASTE, BENDIGO CON TODO MI CORAZON TU VIDA TU LUZ TU ALEGRÍA, TE AMA MAMA! Y TIENES MI AMOR PARA SIIEMPRE FELCIIDADES POR TU CUMPLEAÑOS Y ERES MI NIÑA!