Universal Studios lanza nueva atracción: “The Secret Life of Pets: Off the Leash!”

El parque ahora responderá a viva voz ¿Qué hacen tus mascotas cuando no estás en casa?

Universal Studios responde en esta primavera del año 2020 a la famosa pregunta: ¿Qué hacen realmente tus mascotas cuando no estás en casa?. Y para poder contestar a esta incógnita el elenco de estrellas de la exitosa película que incluye a Patton Oswalt, Kevin Hart, Eric Stonestreet, Jenny Slate y Tiffany Haddish se unen a la nueva atracción del parque con sus voces.

Esta es la primera vez que el elenco del conjunto interpreta las voces de sus personajes icónicos para una atracción de parque temático, según reveló Universal Studios a través de un comunicado de prensa.

La nueva atracción del parque hará que los visitantes asumen los roles de cachorros callejeros en la búsqueda definitiva para encontrar sus hogares para siempre. La innovadora atracción combinará personajes en vivo, dimensionales y espacios animados como medios hiperrealistas y un mapeo de proyección para sumergir completamente a los visitantes en el bullicioso paisaje de la ciudad de Nueva York.

¿Adónde podrás encontrar esta nueva atracción adentro del parque? “The Secret Life of Pets: Off the Leash!” se ubicará sobre la calle ‘Pets Place’ anteriormente conocida como “Baker Street”, y junto a las populares atracciones “Despicable Me Minion Mayhem” y “Super Silly Fun Land”.