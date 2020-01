Jornaleros: podría ser un grupo difícil de contar

Algunos trabajadores de MacArthur Park están convencidos de participar y otros tienen miedo; autoridades recuerdan que no te preguntarán sobre tu estatus migratorio

Mientras esperan por el trabajo del día, algunos jornaleros del área de MacArthur Park —un vecindario del centro de Los Ángeles— platican acerca de un tema de interés local: el Censo 2020.

Algunos están convencidos de llenar el cuestionario; no obstante otros dijeron no querer participar.

Juan, quien ha laborado como jornalero durante 14 años, dijo que él sí piensa responder al llamado de las autoridades a hacerse contar ya que no cree que vaya a haber represalias.

“Yo si lo haré… No tengo papeles, ni mi familia, solo mis hijos son nacidos aquí pero [aún así] sí lo vamos a llenar”, indicó Juan, quien no quiso proveer su apellido. “Las otras veces nos hemos apuntado todo el tiempo”.

Por su parte, José Castillo, quien ha trabajado como jornalero por los pasados 30 años, dijo que aunque no entendía muy bien de qué se trataba el conteo o qué beneficios tenía, sí se ha hecho contar en Censos anteriores, que se llevan a cabo cada 10 años.

“La vez pasada me apunté porque estaba rentando una recámara en una casa y el dueño me dijo que lo hiciera”, explicó. “Él dijo que eso nos ayudaba en la comunidad”.

No obstante, dijo entender a sus compañeros que tienen miedo de llenar el formulario por temor a represalias del gobierno.

“Unos se hacen contar pero a veces no ponen su respectivo nombre porque a veces uno no tiene documentos”, indicó.

Mientras tanto su compañero, quien prefirió no proveer su nombre, indicó firmemente que él no participaría en el Censo de este año.

“¿Para qué? Para que después tengan toda tu información y sepan dónde estás?”, dijo el hombre de 55 años.

Es común ver esta reacción de una parte de la comunidad trabajadora inmigrante, que de por si ya vive en un constante temor al buscar trabajo y no tener los papeles necesarios que avalen su estatus migratorio.

El área de MacArthur Park es comúnmente conocida por tener un alto número de población hispana, liderada por los centroamericanos.

El último Censo contó a 23,768 personas en el área donde se ubica el Centro de Jornaleros CARECEN.

Jorge Nicolás, coordinador del centro, dijo haber notado que existe mucha desinformación entre esta fuerza trabajadora.

“Algunos reciben la información como si fuera de revista de espectáculos y los compañeros no entienden de qué se trata”, explicó.

“Lo que estamos haciendo ahora es traerles la información directa para que les expliquen de qué se trata [el conteo] y cómo afecta [y beneficia] a las comunidades”.

Nicolás aseveró que también hay muchos jornaleros que tienen miedo llenar el formulario del Censo porque no lo han visto y creen que van a venir preguntas relacionadas con su estatus

migratorio.

Esto se debe al anuncio que hizo el presidente Trump el año pasado donde pidió que se incluyera una pregunta acerca de la ciudadanía en el cuestionario.

No obstante, la Corte Suprema detuvo dicha petición y esa interrogante no será incluida en el formulario de este año.

El censo no se relaciona con la inmigración

Patricia Ramos, portavoz del Censo, dijo que dentro de la ley federal hay una cláusula que dice que la información provista en los formularios del Censo debe ser confidencial.

“No será compartida con nadie”, aseguró.

Desde ya, equipos por todo el país se están acercando a las comunidades menos informadas y de áreas rurales, como los agricultores, trabajadores de construcción y jornaleros, para informarles acerca de la importancia de hacerse contar.

“Debemos recordar que todos hacemos uso de los recursos básicos como carreteras, clínicas, escuelas y el Censo ayuda a que estos mejoren o se añadan más”, indicó Ramos.

Taller informativo

Para aclarar las dudas en la clase trabajadora del área de MacArthur Park, Nicolás dijo que el próximo sábado 8 de febrero se llevará a cabo un taller informativo del Censo 2020.

Por ello, los trabajadores del conteo llegarán a contestar todas las preguntas de los trabajadores.

El taller será desde las 8:00 a.m., hasta las 10:00 a.m. en la cuadra 629 S. Union Ave. en Los Ángeles. Para más información, llama al 1(213) 483-0136.