¡Escándalo en WWE! Ex luchador Darren Young afirma que el talento utiliza marihuana

El ex luchador asegura que el 90 por ciento de los luchadores utiliza el cannabidol

Fred Rosser, mejor conocido como Darren Young por su paso en WWE, admitió que el 90 por ciento o más del elenco de la compañía de lucha libre, utilizan cannabidol (CBD), la cual es un compuesto natural que se encuentra en la planta de marihuana.

Estas declaraciones las hizo recientemente para la página Fightful, al argumentar que con la apretada agenda que todos tienen, más la serie de golpes que reciben, es imposible llevar una vida cotidiana y tranquila sin tomar medicamento.

“El 90 por ciento usa el CDB. Estoy seguro porque cuando estaba allí, yo utilizaba el CDB. Tuve conmociones cerebrales, me sacudieron muchas veces. Y cuando tienes que ir de ciudad en ciudad, manejando unas trescientas millas, simplemente no podía hacerlo. Así que el CDB me ayudó.

“Me ayudó con mi ansiedad y con los largos viajes en automóvil con Titus O’Neil, Sheamus y Mark Henry. Amo a esos tipos porque me apoyaron cuando dije que era gay. Me hicieron mucho más fácil llegar al vestidor”, añadió el ex gladiador de WWE.

Hay que recordar, para dar mayor sustento a estas palabras, que el también ex luchador de la empresa, Enzo Amore, destacó que más de la mitad de sus entonces compañeros consumían marihuana normal, y él aceptó ser consumidor.