Suzy Cortez deja todo al descubierto en OnlyFans y gana millones

La modelo saltó a la fama por ser la Miss Bumbum con la anatomía más impactante de Brasil

Suzy Cortez se ha convertido en noticia mundial debido al éxito que tienen sus publicaciones en OnlyFans, un contenido altamente erótico que según le contó en exclusiva a La Opinión no le permitirá tener más contenido para revistas para adultos en este 2020.

“Soy la principal influencer de OnlyFans, este año solo haré dos portadas de revistas para hombres debido a este contrato“, aseguró Suzy.

Las publicaciones eróticas en OnlyFans también son consumidas por un público exigente, sobre el trato que recibe de parte de éste hablamos con la brasileña quien los describió así:

“Mis fanáticos son muy educados y no me piden nada extraño, siempre quieren saber sobre mi vida, dónde vivo y me dicen que les gustan las fotos y vídeos”.

Algunos creen que los pedidos del público en este tipo de plataformas pueden ser alocadas por eso indagamos con Suzy quien se limitó a decir que lo que todos tienen en común es que siempre quieren más.

Suzy dice que quieren más y de todo en general, pero siendo claros en su caso es más de ella siempre.

“Siempre te envían los temas que les gustaría ver, y yo por eso siempre hago tres publicaciones de más, para complacerlos”, explicó.

La pregunta sobre sus millonarias ganancias con esta plataforma también fue respondida por Suzy, y es que medios internacionales aseguran que la brasileña ha podido ganar alrededor de dos millones de dólares con esta plataforma.

“Sí, gano mucho dinero porque logré transferir casi todos mis fanáticos de Instagram, Twitter y Facebook a OnlyFans”.

Pero sobre las ganancias en millones también agregó lo siguiente, y es que si bien es cierto que ha ganado mucho dinero, pero ella también debe pagar impuestos.

“Gano esto en un año, pero luego tengo que pagar impuestos en el Reino Unido y Brasil, que representan el 40% de 2 millones”.

Suzy Cortez también nos contó que el público que consume sus publicaciones en dicha plataforma varia entre hombres y mujeres. “Hoy creo que hay 50% de hombres y 50% de mujeres”.

Una vida llena de imágenes de ella misma al desnudo puede generar también problemas personales, algunas modelos en el pasado se han quejado de esto. Por eso La Opinión quiso saber más sobre lo mucho o poco que ha cambiado la vida de Suzy a raíz del éxito en una plataforma solo para adultos.

La modelo fue clara en su respuesta y aseguró que el éxito y el consumo de este material no ha afectado su vida privada. Y explicó qué es OnlyFans para ella: “Es como una red social común, pero algunas fotos y vídeos son más hots”.