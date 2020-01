En 5 días termina la inscripción para contar con seguro de salud

Autoridades de Covered California aconsejan estar respaldados y evitar multas

A pocos días de que culmine la extensión para inscribirse en Covered California, el plan estatal de salud, algunos consumidores tienen sentimientos encontrados acerca del acceso a este seguro médico, incluso con los nuevos subsidios estatales.

El viernes 31 de enero es la fecha límite para inscribirse y obtener un plan de salud, que te cubrirá en 2020.

Este año, el estado ofrece nuevos subsidios para hacer que los seguros sean más asequibles para las familias e individuos de clase media.

Y, está multando a quienes no tenga cobertura. Cabe resaltar que los usuarios elegibles para inscribirse en Medi-Cal, pueden hacerlo en cualquier momento.

La mayoría de californianos obtienen el seguro médico por parte de su empleador. Otros reciben Medi-Cal, el servicio médico del estado para personas de bajos recursos o Medicare, el servicio médico del gobierno para personas mayores. Y otra porción de consumidores, que ganan más del ingreso mínimo, compran seguros en el mercado individual o a través del intercambio de seguros del estado, Covered California.

Pese a que la ley de salud asequible (ACA) para obtener una cobertura médica continua vigente a nivel federal, el presidente Trump anuló la multa para las personas que no la obtengan, a partir de enero del 2019.

No obstante, en California el mandato continuará en pie a partir del primero de enero del 2020. Esto fue gracias a la ley SB 78 firmada por el gobernador Gavin Newsom.

La ley establece que todas las personas deben tener cobertura médica en 2020 o de otro modo pagar una multa cuando presenten sus impuestos en la primavera del 2021.

Se estima que en California actualmente hay alrededor de 1.4 millones de residentes inscritos en un plan de salud mediante Covered California. De ellos el 27.5% son de origen latino, según las últimas estadísticas de marzo del 2019.

“Alrededor de 9 de cada 10 personas que están inscritas en Covered California tienen ayuda financiera por lo que sus ahorros son de aproximadamente el 80% del costo de su cobertura”, explicó Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California.

La ayuda llega por medio de subsidios estatales y créditos federales. California ha incluido 429 millones de dólares en el presupuesto 2019-2020 para ser utilizados en subsidios estatales para ayudar a los consumidores de clase media.

Los subsidios comenzaron a tomar efecto a partir del primero de enero del 2020. Se estima que aproximadamente un millón de californianos pudieran beneficiarse y los consumidores tienen hasta el 31 de enero para solicitar un seguro que entrará en vigencia en febrero de este año.

Queda por ver si los nuevos subsidios marcarán la diferencia para los californianos sin seguro. Antes de que los nuevos subsidios entraran en vigencia, cuatro de cada 10 residentes sin seguro, o el 37%, dijeron que el precio del seguro era la razón principal para no tener cobertura, según la Encuesta de Salud de California realizada por la UCLA.

Los subsidios no son suficientes para algunos

Miguel García es maestro de español y labora aproximadamente 32 horas a la semana en una preparatoria privada en Hermosa Beach. Esto lo convierte en empleado de tiempo parcial e inelegible para obtener un seguro médico por parte de su empleador.

García, 37, quien es soltero y quien vive en una casa con sus familiares en el área de Exposition Park en Los Ángeles, dijo que ya ha intentado obtener un seguro médico por su cuenta pero la prima mensual es tan alta—incluso con los nuevos subsidios estatales—que no la puede pagar,.

Desde que tomó efecto la Ley de Asistencia Asequible (ACA) en el 2014, García ha optado por pagar la multa, que en los dos últimos años ha ascendido a casi 700 dólares.

No obstante, él considera que continúa siendo más barato pagar la multa

que pagar alrededor de 284 dólares mensuales por el seguro de salud más barato—bronce—con la compañía HealthNet.

Pese a que se ahorraría 49 dólares mensualmente con el subsidio estatal, su visita al doctor le requeriría un copago de 65 dólares y un deducible de 6.300 dólares.

“No me conviene, prefiero ir al doctor a Tijuana [Mexico]”, dijo García.

Eso es algo que estuvo a punto de hacer el año pasado cuando se lastimó la espalda mientras se ejercitaba en el gimnasio.

Pese a que el dolor fue intenso y relativamente grave—ya que no se pudo mover por varios días—se rehusó a ir al doctor en Los Ángeles.

“Yo se que si iba al hospital me iba a llegar el cobro demasiado caro y mejor preferí quedarme en casa hasta que se me pasara el dolor”, recordó el originario de Jalisco, México.

Aseguró que ya estaba decidido a ir a Tijuana, México para que le pusieran una inyección para el dolor pero al pasar los días comenzó a mejorarse y desistió de la idea.

No obstante, el maestro aseguró que situaciones como estas le reafirman que el sistema de salud no es perfecto para todos. En su caso, no importa cuanto trabaje, pues el hecho de ser soltero y ganar más del salario mínimo, le desfavorece al momento de pedir ayuda para su propia salud.

“Yo conozco a personas [indocumentadas] y tienen el Medi-Cal”, dijo García, quien es ciudadano americano, refiriéndose a indocumentados de bajos ingresos que cuentan con Medi-Cal.

Actualmente este beneficio incluye a jóvenes de 25 años o menos y algunos recipientes de DACA (Dreamers).

“No tengo nada en contra de ellos y si me siento mal por ellos por que lo necesitan, pero me doy más lastima yo que cuando necesité el servicio médico no lo pude recibir por no poder pagarlo”, añadió García.

En busca del mejor precio

Los altos costos del servicio de salud han llevado a que personas con condiciones médicas se vean forzadas a cambiar de compañías aseguradoras con el fin de obtener la cobertura necesaria.

Una de ellas es María Fernanda Romero, quien ha batallado por más de una década siguiendo a compañías que le puedan ofrecer un seguro médico asequible.

Romero, quien trabaja como secretaria y vive en Torrance con su esposo, fue diagnosticada con lupus en el 2008. Esta es una enfermedad auto inmune crónica que afecta las articulaciones de la piel, el cerebro, los pulmones, riñones y vasos sanguíneos y desde entonces sus visitas al médico y la medicina recetada son constantes.

Recientemente Romero cambió por cuarta vez su compañía de seguro médico ya que la que tenía, le subió su prima mensual de $300 a $890.

“Para mi eso era imposible de pagar”, indicó la mujer de 54 años quien durante la inscripción abierta de Covered California—que comenzó en octubre—se cambió nuevamente.

“Ahora voy a pagar $480 con Kaiser Permanente”, aseveró Romero quien comparte la cobertura médica con su esposo. La pareja tiene dos hijos mayores de edad que cuentan con su propia cobertura médica.

Romero aseguró que debido a su condición es imperativo tener acceso médico en todo momento.

No obstante, el cambio no ha sido muy favorable pues Romero ha tenido que cambiar de doctor de cabecera nuevamente.

“Eso si es un poco complicado porque yo vivo en Torrance y mi doctor primario esta en Glendale”, dijo Romero. “Pero yo lo escogí así, porque me gusta [ese doctor]”.

Ella dijo que sus visitas son cada uno o dos meses regularmente y de tener una urgencia médica su plan de salud le requiere que vaya a urgencias en hospitales Kaiser de Los Ángeles o de Glendale.

Yadira López, agente certificada de Covered California, dijo que el precio total de la prima mensual se basa en los ingresos, edad y número de miembros de la familia.

“Hay casos de personas que no tienen dinero para agarrar una mejor cobertura y yo les recomiendo que agarren el plan más económico ya que es mejor a no tener nada”, indicó López.

Tranquilidad al saber que están cubiertos

López dijo que para algunas personas es más económico pagar la multa pero esto los pudiera tener al borde de la preocupación.

“En caso de emergencia no tendrán opciones y el seguro médico es tener una paz sabiendo que esta cubierto”, indicó López.

California va a hacer historia este año al convertirse en el primer estado en proporcionar subsidios para las familias de ingresos medios que incluye a empresarios de pequeñas empresas y contratistas.

“Durante el primer día de las inscripciones uno de nuestros clientes recibió un subsidio estatal de 630 dólares por mes”, explicó Lee. “Por eso es muy importante que las personas vean si califican para un subsidio estatal”.

Covered California dio como ejemplo, una pareja de 60 y 61 años que gana $70.000 al año. En el 2019 no calificaron para subsidios porque su ingreso excedía el 400% de porcentaje de pobreza federal. Esto los dejaba con un plan de 1.400 dólares al mes.

En esta inscripción abierta, la pareja revisó su plan y logró calificar para los subsidios del 2020 que le dará 887 dólares al mes dejando su plan con una prima de 567 dólares.

Por otro lado, se estima que una familia de cuatro que se reúse a tener seguro médico puede llegar a pagar más de 2.000 dólares en multas.

Algunas personas pueden ser exentas de la multa si estuvieron sin seguro médico por menos de tres meses consecutivos, si pertenecen a una tribu indígena-estadounidense, si están inscritas en un plan protegido o pertenecen a un Ministerio de Atención Médica Compartida (HCSM).

Expertos de Covered California instan a la comunidad a que se inscriba durante el periodo abierto que continuará hasta el 31 de enero para que las personas obtengan su cobertura a partir del primero de febrero del 2020.

Para saber si usted califica para los subsidios y cuanto pudiera pagar de prima mensual visite www.coveredca.com

Uncovered California (California sin cobertura) es un proyecto del USC Center for Health Journalism en colaboración con medios impresos y de televisión de California, reportando acerca de las personas sin seguro médico.

Los medios incluyen los periódicos de McClatchy Corp., Gannett Co., Southern California News Group y La Opinión, así como también emisoras de Univision y Capital Public Radio.