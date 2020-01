AMLO garantiza medicamentos para niños con cáncer, acusa chantaje de proveedores

Padre de los menores enfermos exigen tratamiento de urgencia

MÉXICO – Gente sin escrúpulos quiso chantajear al Gobierno con el desabasto de medicinas, pero las va a haber, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay ahora una polémica porque había mucha corrupción también en el sector salud, se robaban –y eso indigna mucho– hasta el dinero de las medicinas, lo que se tenía que utilizar para curar a los enfermos. Gente ambiciosa, sin escrúpulos.

“Pensaron que iba a seguir lo mismo y quisieron jugar a las vencidas, chantajear al Gobierno, que no iba a haber medicinas y siguen todavía con lo mismo, que no va a haber medicinas para los niños con cáncer. Claro que hay medicinas, porque ya ordenamos comprar la medicina que se requiera para los niños con cáncer en cualquier país del mundo. No van a faltar las medicinas”, dijo en el último evento de su gira por Monterrey.

Señaló que aunque ya empezó a operar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), aún hay resistencias, por lo que su cobertura tomará tiempo.

“Ya se estableció el sistema de atención médica gratuita. No va a ser fácil echarlo andar porque hay resistencias; además, estaba el sistema de salud pública por los suelos, con falta de instalaciones médicas, no había centros de salud, no hay centros de salud, no hay hospitales, no hay equipamiento adecuado, faltan médicos, faltan especialistas, faltan medicamentos, muy mal el sistema de salud.

“Ya hicimos el compromiso de que va a funcionar el sistema de salud pública, atención médica y medicamentos gratuitos para todo el pueblo. Se va a garantizar al pueblo de México el derecho a la salud y ya este año aumentamos el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos”, indicó.

Lluvia de promesas

López Obrador prometió apoyos económicos a fondo perdido para subsidiar el transporte público en Nuevo León para que no aumente, recursos para el mantenimiento de escuelas de educación básica y cobertura total de programas sociales.

Ante cientos de alumnos del Colegio de Bachilleres Militarizado y del Conalep, además de seguidores que fueron movilizados en camiones hasta la Explanada de los Héroes, el Presidente enunció los supuestos logros de su política de ayuda social en la entidad y presumió la cooperación de la Federación para la compra de vagones para el Metro.

Al reclamo de transportistas que protestaron exigiendo un alza en las tarifas, el Presidente respondió que la decisión no puede ser tomada a la ligera, por lo que planteó un esquema de subsidio.

“No es nada más así de que ‘ya no nos alcanza y vamos a pedir que autoricen el aumento en la tarifa’ y el Gobierno la autoriza. No, hay que buscarle y, si es necesario, subsidiar.

“Aquí en la zona metropolitana van a llegar a un acuerdo del transporte y el Gobernador va a tener nuestro apoyo para que tenga financiamiento y también recursos que no van a ser créditos, (sino) recursos a fondo perdido”, señaló.

Asimismo, prometió el envío de recursos del programa La Escuela es Nuestra para mantenimiento de los 5 mil 200 planteles de educación básica en el estado.

A través de los Comités Escolares de Administración Participativa conformados por padres de familia, reiteró, las escuelas que tienen hasta 50 alumnos recibirán 150 mil pesos anuales; las de hasta 150 alumnos, 200 mil pesos, y de más de 150 alumnos, 500 mil pesos por ciclo escolar.

López Obrador anunció el establecimiento de 30 sucursales del Banco del Bienestar en Nuevo León para cobrar apoyos sociales.

Presumió que en lo que va de su administración se han entregado 105 mil pensiones de adultos mayores, 152 mil becas a nivel básico, 24 mil 540 en universidades y 3 mil 683 salarios a jóvenes que inician en su empleo en empresas.

Afirma Ssa tener reserva de medicinas oncológicas