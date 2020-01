¿Cuáles son los síntomas y causas de la dislexia?

Los signos de la dislexia son más evidentes cuando el niño se encuentra en edad escolar

La dislexia no es una enfermedad rara, pero puede ocurrir que los padres no saben identificar los signos de ella por falta de información, lo que deja abierta la posibilidad de que la dislexia empeore, incluso cuando no se trate de un problema de salud.

El siguiente artículo ilustra los factores de riesgo más frecuentes de la dislexia, y menciona también los signos comunes de la enfermedad, antes y en medio de la actividad escolar, de manera que estés bien informado.

Causas

Mayo Clinic señala que la dislexia tiende a ser una condición hereditaria, presentado relaciones con algunos de los genes que inciden en cómo el cerebro procesa el lenguaje y la lectura. No obstante, también existen factores de riesgo involucrados.

Un niño con antecedentes familiares de dislexia tiene mayores probabilidades de desarrollar la enfermedad que otros.

El nacimiento prematuro es otro factor de riesgo, así como el bajo peso al nacer.

La dislexia puede surgir por diferencias individuales en el cerebro, particularmente en las zonas relacionadas con la lectura.

Exposición a sustancias nocivas (drogas, alcohol, nicotina) durante el embarazo y que pueden alterar el desarrollo cerebral del feto.

Síntomas

Los signos de la dislexia pueden ser difíciles de percibir en ciertas situaciones, pero se vuelven más evidentes cuando el niño confronta la lectura. Y es común que el profesor sea el primero en notar la enfermedad cuando le toca leer en clase.

Hay signos que delatan la dislexia antes que el niño empiece a estudiar, como los siguientes:

Dificultad para formar palabras nuevas

Problemas para recordar o nombrar letras, números y colores

Dificultad para aprender ritmos y juegos de rima

Los síntomas de la dislexia se harán más evidentes con el paso a la edad escolar, como señalan los siguientes síntomas:

Nivel de lectura deficiente para su edad

Dificultad para deletrear

Incapacidad para pronunciar una palabra desconocida

Problemas para recordar secuencias

Dificultades en el procesamiento y comprensión de información auditiva

Evitación de actividades relacionadas con la lectura

La dislexia empeora con la edad si no recibe tratamiento, por lo que debes estar muy atento del comportamiento de tu hijo y consultar con el profesor respecto a su rendimiento en el aula. De este modo promoverás que tu hijo alcance un desarrollo adecuado.