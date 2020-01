Kelly Brook espantó a Madonna al expulsar tremendo gas 

Kelly expresó: "La peste invadió la habitación. Madonna tuvo que girar la cara porque le dio de lleno"

La modelo británica Kelly Brook no ha dudado en compartir públicamente una anécdota francamente divertida, aunque nada halagadora para con ella ni para con su ilustre anfitriona, de la única vez en que fue invitada a una de esas concurridas cenas que solía organizar Madonna durante sus años de residencia habitual en Londres, cuando todavía estaba casada con el cineasta Guy Ritchie y tenía en Gwyneth Paltrow, esposa por entonces del cantante Chris Martin, a una de sus mejores amigas.

Como era habitual en la reina del pop durante aquellos años, el menú que prepararon sus cocineros para la velada estaba únicamente compuesto por platos ligados a la alimentación macrobiótica, un tipo de dieta de fuerte componente espiritual, basada en el principio de ‘equilibrio’ del organismo humano y, en definitiva, con gran presencia de granos, cereales y alimentos de temporada.

“Hace unos 20 años, me invitaron a una de esas cenas macrobióticas que organizaba Madonna en su casa. Lo macrobiótico implica básicamente que comes lo que cultivas a tu alrededor, casi todo es vegetariano, vegano y muy sano. Muchas judías, garbanzos y cosas por el estilo“, ha empezado a relatar la extrovertida maniquí en conversación con la emisora de radio iHeart.

“Yo ya era consciente de que esa era la dieta que hacían Madonna y Gwyneth, y como las admiraba muchísimo con 20 años, pues decidí que quería hacer lo mismo. Así que empecé a hacer la dieta una semana antes, pero como estoy tan acostumbrada a comer carne, pues digamos que mi sistema digestivo no lo toleraba muy bien“, ha añadido a continuación.

El gran problema que le surgió a Kelly en un momento concreto de la animada fiesta, cuando Madonna dirigió a sus invitados al salón para ver el primer episodio de la mítica serie ‘Los Soprano’ en el mismo momento de su estreno en HBO -año 1999-, es que sus intestinos no podían soportar la gran presión de los gases que crecían en su interior. Y cuando tuvo que agacharse para hablar un momento con la anfitriona, ocurrió lo impensable.

“Una de las actrices de ‘Los Soprano’ estaba allí, [el malogrado fotógrafo] Herb Ritts, Gwyneth Paltrow, Madonna, mucha gente importante. Y recuerdo que me puse de rodillas para hablar de algo con Madonna, mi estómago hizo un ruido raro y, de repente, solté el gas más maloliente que he tenido en mi vida… La peste invadió la habitación. Madonna tuvo que girar la cara porque le dio de lleno“, ha asegurado todavía avergonzada por lo ocurrido.

Además de la ambición rubia, el entonces novio de la modelo, el actor Jason Statham, se percató rápidamente de quién había sido la responsable de semejante bomba fétida. “Jamás me había pasado algo tan horrible en la vida, era como si hubiera un muerto en la habitación. Me acuerdo de que Jason me miró directamente y me preguntó si había sido yo. Le dije que sí y que eso de la dieta macrobiótica no era para mí”, ha explicado.