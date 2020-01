Mexicanos ganan pase a concurso de robótica en China, pero les preocupa el coronavirus

Aseguran que lo más importante es su seguridad

MÉXICO – En el taller de robótica de PrepaTec Valle Alto, hay una combinación de emociones entre los casi 20 chicos que integran el representativo Nuts & Volts.

Hay, claro, alegría por representar a México en una competencia internacional de la organización FIRST.

Sin embargo, al mismo tiempo existe cierta preocupación por el curso que el evento estudiantil pueda tomar al tener como sede China, considerado epicentro de la propagación del coronavirus, que ha puesto en emergencia a buena parte del mundo.

Desde principios del año, el equipo fue notificado de su derecho a participar en esta competencia. Días después, comenzó la alerta por la epidemia de la nueva enfermedad respiratoria.

La organización FIRST se encuentra en contacto con las autoridades mexicanas para determinar si los chicos deben o no realizar el viaje.

“Nos dicen que esperemos un par de semanas a ver cómo se desarrollan las cosas, porque ahorita la situación es bastante nueva y no tenemos la información completa”, dijo Lizeth Benavides Maltos, cocapitana del representativo.

“Lo que nos comparten es que nuestra seguridad es lo más importante“.

Independientemente de la decisión, estos adolescentes trabajan a diario en la construcción del robot con el que competirán, un mecanismo capaz de recoger pelotas y lanzarlas con la suficiente fuerza a cierta distancia para encestarlas.

Todo un reto de mecánica y programación para un equipo que tiene poco más de un año de haberse formado.

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) es una de las competencias de robótica más grandes en el mundo en las que estudiantes de prepa demuestran sus habilidades de robótica al mismo tiempo que desarrollan actividades culturales.

Además de llevar su robot a China, los chicos diseñan actividades para promover allá la cultura mexicana, como la instalación de un altar de muertos en la competencia.

“Tienes que trabajar casi como si fundaras tu propia empresa”, dijo Francisco Salas Porras, integrante del Nuts & Volts, “tienes que buscar patrocinios. Todo para una misión que es aprender a concientizar a todos de la tecnología y la ciencia”.

Eusebio Ayala Torres, director del Departamento Académico de Matemáticas y Tecnología, es headcoach del equipo.

Puedes consultar las diferentes formas de donar o patrocinar en https://nv7725.com.