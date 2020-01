Así enamoró Marco Antonio Solís a Marisela hace 40 años ¡Ella era menor de edad!

La pareja vivió un romance en la década de los 80

Marco Antonio Solís y Marisela fueron pareja a inicios de la carrera de la cantante. Eran mediados de los años 80, se conocieron en la casa discográfica del cantante quien le haría un disco.

La artista recordó esta etapa de su vida en una emotiva entrevista que dioen 2018 para el programa El minuto que cambió mi destino que conduce Gustavo Adolfo Infante. Ahí habló sobre cómo fue que surgió el amor entrer ella y El Buki.

Desde muy joven Marisela comenzó a cantar, tenía 14 años de edad y gracias a su disquera conoció al famoso cantautor quien estaba a principios de sus 20. “Yo iba a grabar cumbia tropical, de repente me cambian todo y me presentan a un chico de Los Bukis. Llega Marco a la casa y yo no sabía ni qué rollo. No sabía que grabaría temas de él, ni nada”, aseguró.

No hubo un flechazo de inmediato, pero sí que se hicieron buenos amigos. Salían y poco a poco fueron coqueteándose. Incluso la madre de Marisela le advertía que no le gustaban sus llamadas a altas horas de la noche “porque era una niña y tenía que ir a la escuela”, recuerda la cantante.

El escándalo explotó cuando se descubrió su romance, pues ella era menor de edad. Esta fue una de las primeras polémicas que tuvo que enfrentar la Dama de Hierro. Por otro lado, se decía que ella había sido la manzana de la discordia entre El Buki y Beatriz Adriana. “Primero fuimos pareja él y yo y después él con Beatriz. Se casaron, luego se divorciaron y volvimos”, aseguró.