Esto pasa cuando acusas a Toni Costa de serle infiel a Adamari

La pareja de Adamari López no deja de sorprender con lo cariñoso que es

Toni Costa y Adamari López son la pareja del momento, no hay quien pueda resistirse a su encanto y con el paso del tiempo no han hecho otra cosa más que fortalecerse. Y es que desde que la chispa surgió en la pista de baile no han parado de demostrar su amor al mundo.

El coreógrafo español y la conductora puertorriqueña se conocieron en el programa ¡Mira quien baila!, al cual Toni regresó a inicios de 2019 al lado de una nueva compañera, Clarissa Molina. Y como a las personas les gusta causar problemática, no tardaron en decir que Toni le sería infiel a su esposa con Clarissa.

Fue aquí cuando se reveló lo que pasa cuando le dices a Toni Costa que le será infiel a Adamari, el español sacó su lado más dulce y serio para callar las bocas de quienes les deseaban lo peor.

Sucedió en una publicación de enero de 2019 compartida por Clarissa en su cuenta de Instagram los mal intencionados comentarios no tardaron en llegar, uno de ellos provocó la furia del coreógrafo, quien decidió contestar contundentemente.

“Casi se besa con Clarissa”, escribió un usuario, “Él le va a ser infiel a Adamari López ¡Ya lo verán!”, aseguró, pensando que su comentario no iba a ser tomado en cuenta. La persona no contaba con que Toni le respondería y mandaría a callarle.

“Ya lo verán? Jajaja ni viviendo 1000 años usted verá eso”, escribió Toni, “Así que primero entienda que es la TV, un show de baile, actuación, etc… y luego hable con propiedad”, aseguró Costa y acompañó su mensaje con unos emojis de “boca cerrada”.

De inmediato la respuesta del español se llenó de “me gusta” y muchos lo felicitaron por defender a su esposa de todos lo malos comentarios y rumores que habían estado surgiendo. No cabe duda que es un hombre en toda la extensión de la palabra.