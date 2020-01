Supremacista Dylann Roof apela en el juicio por la masacre de 9 personas en una iglesia de Carolina del Sur

El pistolero Dylann Roof creía que sería absuelto por la masacre después de una guerra racial, dice la defensa en la apelación

El supremacista blanco Dylann Roof, juzgado por matar a nueve personas en una iglesia históricamente afroamericana en Charleston, Carolina del Sur, creía que su sentencia de prisión era irrelevante porque sería liberado después de una próxima guerra racial, dijeron sus abogados en una presentación que apela su condena y sentencia de muerte, y que fue presentada durante una apelación el martes, reporta CNN.

“Cuando Dylann Roof se representó a sí mismo en su juicio capital, era un estudiante de 22 años que abandonó la escuela en noveno grado, diagnosticado con trastorno del espectro esquizofrenia, autismo, ansiedad y depresión, que creía que su sentencia no importaba porque los nacionalistas blancos lo liberarían de prisión después de una guerra racial inminente”, dice el alegato de la defensa.

El argumento sobre la estabilidad mental de Roof se produjo cuando sus abogados le pidieron a un tribunal federal de apelaciones que anulara su condena de pena de muerte en 2017, una sanción impuesta por la masacre en la Iglesia Mother Emanuel AME, en 2015.

En una moción de 321 páginas presentada ante la Corte de Apelaciones del 4to Circuito de Estados Unidos, los abogados escribieron que la corte federal de primera instancia “claramente cometió un error al encontrar a Roof competente para ser juzgado y sentenciado, y violó sus derechos de debido proceso al celebrar audiencias de competencia inadecuadas.”

La defensa argumentó que a Roof se le permitió representarse a sí mismo en su juicio capital, a pesar de ser mentalmente incompetente y “desconectado de la realidad”.

“El crimen de Roof fue trágico, pero este Tribunal no puede confiar en el veredicto del jurado”, escribieron los abogados.

Roof fue condenado a muerte en enero de 2017

Roof, un supremacista blanco declarado, fue condenado por cargos federales de homicidio y crímenes de odio, y fue sentenciado a muerte en enero de 2017. Se representó a sí mismo en la fase de penalización del juicio, diciéndole al jurado que “no hay nada psicológico en mí” y para ignorar los argumentos anteriores de sus abogados durante el juicio.

Los fiscales presentaron pruebas en la corte de escritos escalofriantes de un diario de la cárcel que escribió después del ataque. “Me gustaría aclararlo. No me arrepiento de lo que hice”, escribió Roof en el diario. “No lo siento. No he derramado una lágrima por las personas inocentes que maté”.

Después de su condena por acusaciones de delitos federales, Roof se declaró culpable en abril de 2017 de asesinato e intento de asesinato. Fue sentenciado a nueve cadenas perpetuas consecutivas y tres penas consecutivas de 30 años por esos delitos.

El gobierno federal no ha ejecutado a un convicto desde 2003. El Fiscal General Bill Barr ordenó a la Oficina de Prisiones restablecer la pena de muerte federal en julio pasado, pero la Corte Suprema acordó suspender ese plan en diciembre.