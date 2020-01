Alan Pulido arremetió contra los mexicanos y defendió al ‘Chicharito’

El delantero del Sporting de Kansas City reconoció los logros de su compatriota

Apenas hace una semana Javier Hernández fue presentado como el flamante refuerzo del Galaxy de los Ángeles, y durante su presentación con el cuadro angelino desató la polémica con sus declaraciones, al señalar: “Regreso como una leyenda del futbol mexicano”; palabras que no fueron bien vistas por muchos aficionados.

Respecto al tema, habló para Goal su compatriota Alan Pulido, que recientemente firmó con el Sporting Kansas City de la MLS; y quien defendió al “Chicharito”. Pulido, que hace algunos meses escribió en su cuenta de Instagram: “El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano”, alabó lo hecho por Hernández y reconoció su trayectoria. “En México no se puede alabar uno mismo, así es la cultura mexicana. Cuando lo hace un extranjero todos se lo aplaudimos, decimos ‘qué gran mentalidad de ese jugador’. Claro que ha dejado huella, lo que muy pocos jugadores han hecho”, dijo el delantero.

El exjugador de Chivas también habló sobre la mentalidad y la tenacidad que siempre ha tenido el delantero, lo que lo llevó a grandes equipos como Real Madrid y Manchester United, además de convertirse en ejemplo para las nuevas generaciones. “La mayoría de los jóvenes quieren ser como ‘Chicharito’. No está mal que se diga, que lo reconozca. No está mintiendo, es una realidad. Es una motivación para cada uno de nosotros, es un emblema del futbol mexicano. Me pone contento saber que hay jugadores con gran talento que pueden triunfar en otros países”, señaló Pulido.

"El mismo enemigo, es el mexicano, es la realidad". 💥 Lo que nos espera en la entrevista con Alan Pulido. 😱 🎙 @mauriciopedroza

🎙 @herculezg ⏰ 11PM PT/2AM ET

📺 @ESPNDeportes pic.twitter.com/paYGgqtgd1 — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) January 17, 2020

Durante su estancia en Chivas, el ahora delantero de Sporting Kansas City siempre alzó la voz por los futbolistas mexicanos e intentó destacar los logros del Rebaño Sagrado única y exclusivamente con jugadores nacidos en México.