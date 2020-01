Dicen que Mónica Noguera será el nuevo tatuaje de Lupillo Rivera, y que así borrará a Belinda

View this post on Instagram

Esto huele a 🌹 y también a amor 💓 @lupilloriveraofficial cortejando a la guapísima @monanoguera 😱 queremos 👰 🎩 💒 y que se venga a vivir a #temecula y claro que trabaje en @chismenolike #Repost @javierceriani ・・・ @lupilloriveraofficial le regala 1400 Flores a @monanoguera Fuerte !! Se tatuaría la cara de Monica?? #exclusiva #chismenolike #elisaberistain #lupillorivera