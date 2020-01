Estos son los spots de autos que verás en el Super Bowl LIV

Sin duda alguna uno de los eventos deportivos más esperados a lo largo del año es el Super Bowl, y este próximo domingo 2 de febrero se llevará a cabo en Miami la LIV entrega de este tazón.

En esta emisión se decidirá el destino final de la NFL con el duelo entre San Francsico 49ers y Kansas City Chiefs, además del esperado acto musical de Jennifer López y Shakira.

Sin embargo, algo que llama la atención es la gran inversión que realizan las marcas de autos para ser los protagonistas de los cortes comerciales televisivos durante el partido y es que según el portal Marca, los espacios de 30 segundos al aire cuestan alrededor de 5,6 millones de euros.

Tal parece que este costo representa para los fabricantes de automóviles una gran inversión, y aquí tenemos para ti los spots publicitarios de las marcas de autos que verás durante el anhelado evento masivo.

Audi: Let it go

Con el tema ‘Let it go’, de la película ‘Frozen’, Audi muestra a la actriz británica Maisie Williams a bordo de un Audi e-tron Sportback, quien se dirige hacia un futuro más limpio y acogedor.

Hyundai: Smaht Pahk

Hyundai supo aprovechar la popularidad de Chris Evans, quien aparece en el spot de la firma coreana y juega con la letra H de la marca y la denominación del sistema de aparcamiento remoto asistido del Hyundai Sonata: Smart Park.

Kia: Tough Never Quits

Kia busca mostrar la entereza de su modelo Seltos en este anuncio, y usando la figura de Josh Jacobs, running back de los Raiders, narra la historia del oriundi de Oklahoma, quien vivió una infancia difícil, pero luchó cada día hasta convertirse en una estrella.

Porsche: The Heist

El Spot de Porsche deja ver la aparición del Taycan, el primer auto deportivo eléctrico de la firma. El auto es víctima de robo en el museo de Stuttgart y los vigilantes se envuelven en una persecución para tratar de recuperarlo aprovechando las joyas de la marca.

