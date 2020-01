Ex manager de Jenni Rivera revela cosas que sólo él sabía de la cantante

Detrás de la muerte de la cantante existen secretos que Gabriel Vázquez sacó a la luz pública

La desaparición física de Jenni Rivera sigue siendo objeto de discusión en el mundo del entretenimiento. Esta vez fue su ex manager Gabriel Vázquez, quien sacó a la luz pública a través de una entrevista que le realizaran en Suelta la Sopa algunos detalles que según él, nadie más conocía.

En cuanto a Esteban Loaiza, ex pareja de Jenni, dijo que está seguro que Chiquis nunca tuvo una relación con él porque la conoce muy bien, pero que Jenni veía fantasmas donde no los habían. De esta manera dejó claro que la cantante fallecida era muy celosa de todo el mundo y por lo visto, de su hija también. Incluso llegó a afirmar que él habló con personas que vieron los videos donde supuestamente Esteban Loaiza y Chiquis estaban en una actitud comprometedora y que los mismos dijeron que “ahí no se vió nada, simplemente sombras”.

Agregó también, que si a Jenni se le contradecía, se armaba la grande. Aprovecho la oportunidad para asegurar que la cantante jamás tuvo una relación sentimental con capos de carteles de la droga y que ellos siempre fueron muy respetuosos con la misma. Finalmente, dijo que él no robó jamás a Jenni y que es mentira que el avión tuviese explosivos, que el mismo tuvo el accidente por una falla mecánica.

Aquí les dejamos la entrevista completa a quien fuera el ex manager de Jenni Rivera.