“Tengo otros datos ja, ja, ja…”, dice AMLO sobre caída del PIB en México

MÉXICO – Cuestionado sobre la reducción del PIB de México en 2019 reportada por el Inegi, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque ya se esperaba, él tiene otros datos.

Indicó que en el país hay desarrollo y bienestar, pese a que no hay crecimiento.

“Tengo otros datos ja, ja, ja… Sí ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México en nuestra sociedad.

“Y como tengo otros datos puedo decirles que hay bienestar, puede ser que no se tenga crecimiento pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos”, señaló en conferencia matutina.

El mandatario federal afirmó que no le importa mucho si hay crecimiento en el País, pues los parámetros de medición fueron tomados como base durante el periodo neoliberal, donde, agregó, se acumuló dinero en pocas manos por la mala distribución de los ingresos.

“Acuérdense que estos parámetros los establecieron -ya existían, desde luego- pero los volvieron como la base, el fundamento para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal y a mí no me importa mucho, porque crecer puede significar que haya más dinero en unas cuántas manos, en el periodo neoliberal ni siquiera hubo crecimiento, pero lo poco que hubo se acumuló en unas cuantas manos.

“Es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos, eso es lo que me tiene tranquilo, porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo, estamos viendo el precio del pollo, que bajó, me importa mucho la economía familiar”, refirió.

El titular del Ejecutivo resaltó la integración del gabinete para fomentar el crecimiento -que encabeza Alfonso Romo- aunque, consideró, esta medida no se interpreta bien o la tecnocracia no la acepta.

“Por eso precisamente integramos el gabinete para fomentar el crecimiento económico, pero no es lo único. Esto a veces no se interpreta bien o no se acepta por la tecnocracia, pero son concepciones distintas.

“No es fácil por el predominio de un modelo económico que, dicho sea de paso, fracasó, pues medir de otra forma y tomar más en cuenta el desarrollo”, añadió.

Según cifras dadas a conocer esta mañana por el Inegi, durante 2019, la economía mexicana se contrajo 0.1 por ciento respecto al año previo y registró su peor desempeño desde la crisis financiera de 2009, cuando el PIB cayó 5.04 por ciento.