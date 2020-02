La conductora Verónica Rodríguez deja su trabajo para dedicarse a su matrimonio con Finn Bálor

En agosto de 2019 la conductora Verónica Rodríguez, se casó con el luchador de la WWE, Finn Bálor.

Y tan solo medio año después, la presentadora de la cadena Fox Sports anunció su salida del canal para dedicarse a su matrimonio.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora explicó el motivo de su salida:

“[…] No voy a poder acompañarlos a través de las pantallas de Fox por un tiempo, saben que mi vida personal cambió y hay que seguir el corazón. No se puede estar en dos lugares (países) al mismo tiempo pero estamos creando caminos para regresar pronto. Qué nervios no pasar mis mañanas con ustedes”.