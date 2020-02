¿Por qué es malo consumir cítricos por la noche?

Consumir cítricos por la noche puede generar malestares estomacales

Los cítricos son frutas deliciosas y muy ricas en vitamina C, pero sus componentes nutricionales no indican necesariamente que su consumo siempre beneficie a tu salud. En los siguientes apartados conocerás por qué no deberías comer ningún cítrico cuando es de noche.

Fructuosa

Natursan indica que consumir cítricos en la noche impide la quema adecuada de la fructuosa, un azúcar que está contenida en gran cantidad en ese tipo de frutas. Esto ocurre porque el metabolismo no se encuentra tan activo como en las horas más tempranas.

La fructuosa se convierte en glucosa, y la acumulación de glucosa en la sangre puede generar muchos problemas.

Incremento de la acidez

Los cítricos son frutas muy ácidas, y es en la noche cuando la acidez se manifiesta con mayor fuerza, generando ardores y la sensación de pesadez. Esta sensación ocurre también al ingerir zumos de naranja, especialmente si son naturales.

Consumir cítricos por la noche no causa solamente acidez, sino otros problemas digestivos, como dolor de estómago o diarrea.

¿Qué alternativas hay para los cítricos?

Hay otras frutas que puedes comer en la noche y que no te generarán estos problemas. Hablamos de plátano, manzana, pera, macedonia, y otras. En términos generales, las cenas deben ser ligeras para que el estómago puede digerirlas sin complicaciones.

Sopas, cremas de verduras, pescado a la plancha, cereales o yogures son alternativas deliciosas y comunes a los cítricos. Puedes optar también por la carne magra: pavo, conejo, pollo o lomo de cerdo.

En conclusión, los cítricos no son una buena opción de alimentación nocturna, hay alternativas para tu última comida del día que no tienen nada que ver con esas frutas, y son las opciones que deberían constituir tu dieta nocturna.