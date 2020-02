‘Yo les imploro que no tomen y manejen’ este domingo del Super Bowl

Víctima de un conductor ebrio busca evitar tragedias este domingo

Annette Barrera recuerda muy poco del día en que convirtió en una víctima a causa del alcohol.

Hace seis años cruzaba la carretera en un semáforo en la ciudad de Lynwood con unas amigas, su hermana y su tía cuando fue atropellada por un conductor en estado de ebriedad que se dio a la fuga.

“Solo recuerdo cuando desperté en el hospital y me dijeron que me había atropellado un carro y estuve en coma por 71 días”, dijo Barrera quien ahora tiene 26 años. “Tenía mucho miedo y en aquel momento no entendía lo que me pasaba. La vida cambia en un abrir y cerrar de ojos”.

La joven quedó con una lesión cerebral y hemiparesia derecha, lo que significa que su lado derecho está debilitado y debe caminar con una andadera. Tampoco puede mover los dedos del pie derecho y no puede derramar lágrimas.

“A veces no puedo controlar mi pierna derecha y tuve que aprender a escribir de nuevo porque escribía con la mano derecha pero ahora no tengo fuerzas”, añadió la joven.

Barrera dijo que cuando ocurrió su accidente estaban muy cerca los agentes del Sheriff quienes lograron capturar al conductor ebrio poco después.

“Por fortuna solo fui yo quien recibió el golpe pero aún me duele que mi hermana, de entonces 12 años, vio todo y ha sido afectada también”, aseveró.

La joven, de raíces latinas, dijo sentirse muy afortunada de haber sobrevivido al terrible accidente y por ende quiere llevar un mensaje de diversión y responsabilidad en este fin de semana del Súper Tazón.

“Es muy fácil decidir no tomar y conducir… Yo les imploro que no lo hagan porque definitivamente puede tener un impacto más grande de lo que cualquiera se pudiera imaginar”, dijo Barrera.

Patricia Rillera, representante estatal de Mothers Against Drunk Driving (MADD), dijo que el alcohol continua siendo la causa número uno de muertes en las carreteras.

Y ahora se complica más debido a los diferentes tipos de drogas que se mezclan con el alcohol.

“Debemos continuar educando a las personas y que sepan que si van a tener actividades donde van a incluir alcohol y/o drogas que designen un conductor sobrio”, indicó.

“Es un mensaje que no nos cansamos de repetir porque todavía hay más de 10,000 personas muriendo cada año [en Estados Unidos] debido al impedimento al conducir”.

El capitán Francisco Sandoval, de la Patrulla de Caminos de California (CHP) de la estación del centro de Los Ángeles, dijo ayer que el accidente de helicóptero del exjugador de los Lakers, Kobe Bryant, se ha sentido por todo lo alto con sus fanáticos. Pero los accidentes de las calles que dejan muertos son igual de devastadores.

“Hay que pensar que aunque no es una perdida a nivel global [como Bryant] hay un circulo de familia, padres, tíos, hermanos que tienen que vivir tras esta tragedia”, dijo Sandoval. “Es un impacto muy profundo que afecta a las familias”.

Las estadísticas demuestran que en 2019 se reportaron 25 muertes tras la celebración del Súper Bowl en California. En el 2018 se reportaron 38 y en el 2017, 43 fallecimientos.

“El Súper Bowl tiene una historia de celebrar con familiares y amigos. Y está bien pero deben planear, conseguir a alguien que maneje o tomen un Uber o Lyft”, indicó el capitán Sandoval.

Mónica Peláez, representante del Auto Club del Sur de California, dijo que están esforzándose para recordar al público que no deben tomar, usar drogas y manejar.

“Tengan un plan de juego, un plan que incluya regresar a sus familias sanos. Es algo que es prevenible”, dijo Peláez.

Agua de jamaica, frambuesas, hielo y soda forman una deliciosa bebida sin alcohol, elaborada por el barista Benito Cortez.

Esta es una recomendación a las bebidas alcoholicas de @AAASoCal @CHP_HQ y #MADD para esta celebración del #SuperBowl2020 #DontDrinkAndDrive pic.twitter.com/mUmCOxZAM5 — Jacqueline García (@jackiereporter) February 1, 2020

Para tener una celebración divertida y sin problemas, los representantes locales recomendaron a las personas que consideren los “mocktails” que son bebidas con sabores de frutas naturales y concentrados pero sin alcohol.

Un barista profesional estuvo presente para demostrar algunas bebidas que incluían los colores de los equipos del Súper Tazón y hasta una bebida especial con los colores de los Lakers en honor de Kobe Bryant.