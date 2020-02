Alaïa le aplica tratamientos de belleza su papi, Toni Costa

View this post on Instagram

❤️😘Cuidando a su papi jeje me la como! La amo! Ayer vino a casa @valispa_ a darnos unos tratamientos faciales increíbles a @adamarilopez @carlitos @alaia y a mi y como siempre mi princesa quiere hacer de todo y no dudo en darme los últimos cuidados para mi cara, nadie lo hace con tanto amor como ella. . #familiacostalopez #todossomostios #eltiempodediosesperfecto #alaïa #alaïacostalopez #adamarilopez #tonicosta #spa #spaencasa #valispa #facial #tratamiento